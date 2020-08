Call of Duty 2020: Wird es bald in Warzone angekündigt?

Nach dem Erfolg von Call of Duty: Modern Warfare soll bereits dieses Jahr ein neues CoD erscheinen. Nun gibt es erste Infos über die Ankündigung des Shooters und seine Verbindung zu Warzone.

Steht die Enthüllung von CoD 2020 kurz bevor?

CoD 2020 könnte schon bald angekündigt werden

Das diesjährige Call of Duty wird wohl schon bald enthüllt. Wie Gamespot berichtet, hat CoD: Warzone die Entwicklung des Shooters beeinflusst. Activision-Präsident Rob Kostich erklärt während eines Finanzberichts:

"Ich denke Warzone hat uns überdenken lassen, wie, wann und wo wir neue Spiele ankündigen. Wir können es kaum erwarten, es mit der Community zu teilen. Wir denken, dass etwas neues wird und fesselnder als alles, was wir jemals getan haben."

Der Kommentar zum Einfluss von Warzone lädt zum spekulieren ein. So könnte die Ankündigung des neuen Spiels in dem Battle Royale selbst stattfinden. In jedem Fall würden Fans "ziemlich bald" mehr erfahren. Weiterhin wurden die Studios Treyarch und Raven Software als Entwickler bestätigt.

Neues CoD bleibt mit Warzone verbunden

CoD 2020 sei bereits spielbar und werde erneut eine Kampagne und mehrere Onlinemodi bieten. Darüber hinaus soll das Spiel auch nach der Ankündigung mit Warzone verknüpft bleiben:

"Es ist zu erwarten, dass beide Spiele eng miteinander verbunden sein werden. Modern Warfare und Warzone sind offensichtlich verknüpft und ich denke das ist den Spielern wichtig. Wir planen das gleiche mit unseren kommenden Spielen zu tun, damit wir sicherstellen können, dass alle Spieler belohnt werden und neue Erfahrungen erleben, egal, ob sie sich entscheiden Warzone oder auch das neue CoD zu spielen."

Auch wenn es noch keine offiziellen Informationen zum Setting von CoD 2020 gibt, sind bereits einige Leaks aufgetaucht, die auch den Titel verraten.

Call of Duty 2020 wird eng mit Warzone verknüpft sein. Vielleicht wird es sogar in dem Spiel selbst angekündigt. Welches Setting würdet ihr euch für den Shooter wünschen?