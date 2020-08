Fall Guys: Spieler-Andrang sprengt die Server

Das verrückte Indiespiel Fall Guys: Ultimate Knockout erklimmt die Steam-Charts und erfreut sich großer Beliebtheit als eines der PS Plus Spiele im August. In kürzester Zeit tummeln sich nach der Veröffentlichung jedoch so viele Spieler auf den Servern, dass diese den Geist aufgeben.

Fall Guys: Ultimate Knockout - kleines Spiel, mit großer Wirkung.

Fall Guys: Ultimate Knockout - Erfolg überrascht die eigenen Entwickler

Das kunterbunte Battle Royale „Fall Guys: Ultimate Knockout“ erobert momentan nicht nur die Steam-Charts, sondern läuft auch auf der PlayStation 4 heiß an. Dort ist das an Takeshi‘s Castle angelehnte Spiel sogar auch eines der PS Plus Gratis-Games im August. Mit dem Spieler-Ansturm hat das Indie-Entwicklerstudio Mediatonic selbst aber anscheinend nicht gerechnet – denn die Server konnten den Spieler-Massen zum Launch kaum standhalten.

Hier könnt ihr euch den Trailer zum niedlichsten Battle Royal aller Zeiten ansehen:

Fall Guys: Ultimate Knockout - Hindernislauf mit Prügel - das Rennen hat begonnen!

Gestern, am 4. August feierte Fall Guys: Ultimate Knockout seine Veröffentlichung auf dem PC und der PS4 – doch schon früh am Morgen gab es Probleme mit den Servern. Die waren nämlich so stark überlastet, dass Einige das Spiel nicht einmal starten konnten.

Das Team arbeitet gerade an dem Problem, wie der Twitter-Account von Fall Guys verkündet. Teilweise versuchten heute an die 150.000 Spieler gleichzeitig auf die Server zuzugreifen – während der angekündigten Wartungsarbeiten.

Mit den Startschwierigkeiten können sich aber anscheinend auch andere Videospiel-Entwickler identifizieren. So antwortet der „Cyberpunk“-Account zum Beispiel folgendes:

Still fixing things? Sounds oddly familiar!



Nevertheless: happy launch day! — Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) August 4, 2020

„Ihr seid gerade noch am Reparieren? Kommt uns bekannt vor! Habt trotz allem einen schönen Launch-Tag!“

Allgemein scheint es heute schon besser zu funktionieren als gestern. Auch auf Steam wird aber darauf hingewiesen, dass die Entwickler nicht mit einem solchen Ansturm gerechnet hatten und sie noch immer daran arbeiten die Server-Kapazitäten zu erhöhen. Es könnte sein, dass das Finden von Mitspielern die nächsten Tage deswegen noch etwas holprig verläuft.

Fall Guys scheint sich perfekt für die aktuelle Zeit zu eignen, wo immer mehr Menschen von zu Hause aus miteinander spielen. In unserer Bilderstrecke findet ihr noch weitere Spiele, die ihr von zu Hause aus perfekt mit Freunden spielen könnt.

