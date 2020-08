Nintendo Switch: Fans wünschen sich Spiele von vernachlässigter Plattform

Die Switch ist ein großer Erfolg für Nintendo. In der Vergangenheit hatten jedoch nicht alle Konsolen des japanischen Spieleherstellers so viel Glück. Ein Reddit-Post empfiehlt nun die Klassiker des GameCube wiederzubeleben.

Fans wollen ein Comeback des GameCubes auf der Nintendo Switch.

Fans wünschen sich Retro-Klassiker auf die Nintendo Switch

Die Nutzer des "Nintendo Switch"- Subreddits wünschen die Retro-Klassiker des GameCubes zurück. Ein entsprechender Post hat inzwischen mehr als 60.000 Upvotes erhalten. "Zarski843" erklärt darin, dass es eine verpasste Gelegenheit sei, die Spiele nicht auf die Switch zu portieren.

Der GameCube sei neben der Wii U eine der erfolglosesten Nintendo-Konsole gewesen. Trotzdem habe die Konsole eine Menge fantastischer Spiele beherbergt, die zahlreiche Fans niemals spielen konnten. Die Switch sei die perfekte Plattform, um diese Klassiker einem größerem Publikum zugänglich zu machen.

Die Nintendo-Fans in den Kommentaren stimmen "Zarski843" zu. Für viele war der GameCube die erste Konsole, die sie mit Videospielen in Berührung brachte. Sie wünschen sich beispielsweise The Legend of Zelda: The Wind Waker zurück, das zwar auf die Wii U geporte wurde, aber auf der Switch fehlt.

Andere gewünschte Spiele sind Super Mario Sunshine, Mario Kart Double Dash, Pikmin, Super Monkey Ball 2 und die Metroid Prime.

Nintendo ist der Idee nicht abgeneigt, Spiele auf erfolgreichere Konsolen zu portieren. So haben es viele der oben genannten Spiele auf die Wii geschafft und Mario Kart 8 wurde von der Wii U auf die Switch gebracht.

Nintendo-Fans wünschen sich die Spiele des GameCubes zurück. Ein entsprechender Reddit-Post konnte in kurzer Zeit extrem viel Unterstützung sammeln. Welches Spiel würdet ihr euch auf der Switch noch einmal spielen wollen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare auf Facebook.