Nintendo Switch: Extrem anstößiges Spiel-Logo wurde abgeschwächt

Ein besonderes Horrorspiel wurde „Nintendo Switch“-Besitzern bis vor kurzem mit einem enorm zweideutigen Icon angezeigt. Nun müssen sich Spieler nicht mehr davor fürchten in der Öffentlichkeit durch das Menü zu klicken.

Prinzessin Peach, nachdem sie einen Blick auf das Menü ihrer Nintendo Switch geworfen hat.

Nintendo ist als das wohl familienfreundlichste Videospielunternehmen der Games-Branche bekannt – alles ist bunt, niedlich und absolut jugendfrei. Mit der Nintendo Switch öffnet das Unternehmen aber auch immer mehr Genres und anderen Entwicklern seine Pforten. Dass da das ein oder andere Missgeschick passieren kann, liegt auf der Hand.

Ein unglücklich ausgewähltes Bild diente so zum Beispiel bis vor kurzem dem Horrorspiel Carrion als Icon. In Carrion schlüpft ihr ausnahmsweise mal in die Rolle des Monsters und jagt mit euren glitschigen Tentakeln die Angestellten einer Forschungseinrichtung. Das erste Bild im Hauptmenü der Switch spiegelte den grotesken, blutigen Inhalt des Spiels zwar gut wieder, fügte dem Ganzen aber auch eine unangenehme zweite Interpretationsmöglichkeit hinzu.

Es reiht sich nicht unbedingt gut zwischen anderen Nintendo-Spielen ein:

Wie ihr hier sehen könnt, hat Publisher Devolver das Icon jedoch mittlerweile angepasst:

The key art it was always supposed to be - that was an old one that was accidentally not patched out. pic.twitter.com/jgFz75mBqa