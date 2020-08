PS5-Leak: schwarzer Controller enttäuscht die Spieler

Ein vermeintlicher Leak zeigt den neuen DualSense, den Controller der PlayStation 5, in schwarz. Fans äußern sich bereits negativ über das Design, denn der Controller ist nicht komplett in einer Farbe gehalten.

Sieht der weiße PS5-Controller doch besser aus als ein schwarzer?

PS5: weiß, gold - aber kein klassisches schwarz?

Seit ein paar Monaten ist nun schon das Design der PS5 sowie das des neuen Controllers, dem DualSense, bekannt. Beide hat Sony bisher aber nur in weiß mit schwarzen Akzenten präsentiert, was sowohl Memes als auch Besserungsvorschläge der PlayStation-Community hervorbrachte – denn die Fans wollen ihre Hardware im klassischen schwarz zurück.

Für die Konsole an sich scheint es ein paar Alternativen zum Standard weiß und schwarz zu geben. Wer nämlich bereit ist tief in die Brieftasche zu greifen, kann sich eine luxuriöse, goldene PS5 zulegen. Es wurden kürzlich aber auch Bilder in Foren gepostet, die ein austauschbares Gehäuse vermuten lassen. Damit könntet ihr eure Konsole individuell anpassen.

PS5: Schwarzer DualSense enttäuscht auf ganzer Linie

Doch für den weißen Controller gab es bis vor Kurzem nicht mehr als nur ein paar hübsche Fan-Designs. Einen Hoffnungsschimmer bieten nun neu aufgetauchte Bilder zu einem Controller in schwarz – das, worauf viele Fans gewartet haben. Nur leider sieht der dunklere DualSense nicht ganz so schick aus, wie es sich die meisten erhofft hatten.

Komplett in schwarz, ohne jegliche Verzierungen, kommt der alternative DualSense daher, wenn man dem Leak Glauben schenkt. Abgesehen von einer Kleinigkeit, die besonders ins Auge sticht: weiße Knöpfe.

Der Poster _AlexKyaw vermutet, dass es sich hierbei um einen Prototyp handeln könnte, weshalb ihr hier vermutlich nicht das finale Design seht. Mit etwas Glück werden die Buttons also noch farbig werden oder sogar beim Spielen aufleuchten, was das Design ein wenig aufwerten würde.

Die Kommentare unter dem Tweet fallen fast einstimmig negativ aus. Einige meinen, dass sie sie den weißen DualSense schrecklich fanden, ihn dem schwarzen dann aber doch vorziehen würden. Der Twitter-User @_AlexKyaw postet im Anschluss deswegen noch selbst ein Meme, welches das von Fans erstellte Design dem Leak gegenüberstellt:

Was bis jetzt sonst noch alles zur PS5 bekannt ist, erfahrt ihr hier. Zur Vorbestellung, dem Preis, Exklusivtiteln und vielen mehr halten wir euch natürlich auf den Laufenden.

