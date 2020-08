Das düstere Action-Rollenspiel Mortal Shell steht schon bald vor der Haustür. Die Veröffentlichung erfolgt in wenigen Tagen, wie die Entwickler bekanntgeben.

In Mortal Shell erwartet euch vor allem eine düstere und brutale Atmosphäre.

Wem es aktuell nach einer "Dark Souls"-ähnlichen Erfahrung dürstet, der muss sich nicht mehr allzu lange gedulden. Publisher Playstack und der Entwickler Vold Symmetry haben den Release von Mortal Shell bekanntgegeben, der bereits in weniger als zwei Wochen erfolgen soll.

Mortal Shell erscheint Mitte August

Genauer gesagt ist es am 18. August für das düstere Action-Rollenspiel soweit. Dabei erscheint Mortal Shell für den PC (via Epic Games Store), PlayStation 4 und Xbox One. Eine Umsetzung für die Nintendo Switch ist bislang nicht angekündigt.

Passend zur Bekanntgabe des Release-Termins gibt es außerdem einen neuen Trailer. In dem stellen die Entwickler nicht nur die düstere und teils sehr grausame Spielwelt vor, sondern geben auch einen Ausblick auf die Waffenvielfalt. Neben den klassischen Einhand- und Zweihandschwertern gibt es in Mortal Shell auch eine Art Bazooka-Armbrust, die besonders wuchtig aussieht.

Der Trailer zu Mortal Shell verspricht Konkurrenz für Dark Souls:

Obwohl Mortal Shell ein Stück weit dem Vorbild Dark Souls ähnelt, verfolgen die Entwickler auch eigene Ideen. So spielt ihr selbst ein mysteriöses Wesen, welches in die sterblichen Hüllen besiegter Krieger schlüpft. Daraus ergeben sich spezielle Fähigkeiten, die sich je nach Hülle unterscheiden. Darüber hinaus könnt ihr den geborgten Körper quasi jederzeit verlassen und Feinde in eurer geschwächten Form angreifen.

In Sachen Gegnervielfalt bleibt Mortal Shell hingegen relativ gewöhnlich. So trefft ihr auf stark gepanzerte Ritter, groteske Monster und Fantasiewesen. Den Angriffen eurer Kontrahenten solltet ihr allerdings am besten ausweichen, sofern ihr euch in das düstere Action-Rollenspiel stürzt.