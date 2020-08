Ghost of Tsushima: Herzloser Spieler nutzt Mentor als lebenden Pfeilköcher

Ihr könnt in Ghost of Tsushima nicht genug Pfeile mit euch herumtragen? Ein Gamer hat seine ganz eigene Lösung für dieses Problem auf Twitter gepostet. Brutal oder genial? Entscheidet selbst!

Spieler können in Ghost of Tsushima einen skurrilen Pfeil-Trick nutzen.

Ghost of Tsushima hat eine ganz besondere Beziehung zum Bogenschießen. Wie Spieler bereits in witzigen Videos herausfinden mussten, haben feindliche Bogenschützen in bestimmten Momenten die übernatürliche Fähigkeit, den Protagonisten Jin mit einer gnadenlosen Salve zum Fliegen zu bringen. Ein Gamer hat sich nun in einer anderen Situation einen ganz besonderen Pfeil-Trick ausgedacht – und dafür Sensei Ishikawa auf eine absurde und gleichzeitig ziemlich brutale Art und Weise eingesetzt.

Keine Pfeile mehr? Sensei Ishikawa hilft

Protagonist Jin kann nur eine begrenzte Anzahl von Pfeilen mit sich herumtragen. Wenn ihr einmal auf zu viele Mongolen treffen solltet oder etwas zu oft danebenschießt, dann könnt ihr ganz schnell mit einem leeren Köcher dastehen. Um solchen Situationen vorzubeugen, hat Twitter-User xxSeri seine Lösung gepostet: Er nutzt den Mentor-Charakter Ishikawa einfach als eine Art Pfeilkissen.

Indem der Spieler den Kopf seines Senseis mit Pfeilen durchbohrt, hat er immer etwas Extra-Munition griffbereit – und weil Ishikawa als NPC nicht sterben kann, nimmt er das Ganze mit einer Zen-artigen Ruhe hin. Schmerzen scheint er dabei jedenfalls nicht zu empfinden.

Ghost of Tsushima: Talisman nicht vergessen

Damit der Pfeil-Trick mit Sensei Ishikawa auch wirklich funktioniert, müsst ihr allerdings einen bestimmten Talisman ausrüsten, der es euch erlaubt, Pfeile aufzuheben. Ohne dieses Ausrüstungsstück würdet ihr euren Mentor völlig zwecklos aufspießen – und das müsst ihr dem armen alten Mann ja nun wirklich nicht antun.

