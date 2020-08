Die Gratis-Spiel-Aktion im Epic Games Store geht in eine weitere Runde. In dieser Woche könnt ihr euch zwei sehr voneinander verschiedene Indie-Spiele sichern.

Epic Games schenkt euch Shooter, Sitcom, Rätsel und Abenteuer

Eine Woche ist vorbei und pünktlich wie die Maurer gibt es im Epic Games Store die nächsten Gratis-Spiele für den PC. Dieses Mal handelt es sich um die folgenden Indie-Vertreter:

3 out of 10 (Episode 1, weitere Gratis-Episoden folgen wöchentlich)

(Episode 1, weitere Gratis-Episoden folgen wöchentlich) Wilmot's Warehouse

Interessierte Spieler haben bis zum 13. August um 16:59 Uhr Zeit, die beiden Spiele dauerhaft in ihrem Benutzerkonto zu registrieren. Dabei gilt jedoch zu beachten, dass zwingend die Zwei-Faktor-Authentifizierung im Epic Games Store aktiviert sein muss. Ansonsten könnt ihr an der Gratis-Aktion nicht teilnehmen.

In 3 out of 10 erlebt ihr in insgesamt fünf Episoden, die allesamt kostenlos zur Verfügung gestellt werden, eine Entwickler-Sitcom als Comedy-Adventure. Wilmot's Warehouse wiederum ist ein Rätselspiel, bei dem eure Organisationskünste gefragt sind. Als Lager-Mitarbeiter müsst ihr Artikel verschieben, sortieren und stapeln.

In der kommenden Woche stehen sogar gleich drei Gratis-Spiele zum Download bereit. Ein Highlight ist Remnant: From the Ashes. Der Soulslike-Koop-Shooter ist im August des letzten Jahres erschienen und hat auf Steam 84 Prozent positive Nutzerbewertungen erhhalten. Bis zu drei Spieler können hier gemeinsam eine von Feinden überrannte Welt erkunden, unzählige Bosse bekämpfen und sich auf die Suche nach stärkeren Gegenständen begeben.

Zusätzlich wird neben Remnant: From the Ashes die Alto Collection zum kostenlosen Download angeboten. Zu guter Letzt erscheint am 13. August Total War Saga: Troy im Epic Games Store. Das Strategiespiel wird dann für 24 Stunden komplett gratis sein.