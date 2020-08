Animal Crossing: New Horizons - 19 Ideen für eure Trauminsel

Noch Monate nach der Veröffentlichung von Animal Crossing: New Horizons werkeln und schrauben Spieler noch an ihrer Insel herum. Als kleine Stütze für eure zukünftigen Bauvorhaben, haben wir euch eine Bilderstrecke mit 19 tollen Ideen für eure Trauminsel zusammengestellt.

In Animal Crossing: New Horizons könnt ihr eure Insel und euer Haus so gestalten, wie ihr wollt.

Animal Crossing macht Gamer zu Baumeistern

In den vergangenen Monaten haben wir immer mal wieder über besonders coole Projekte berichhtet, die in Animal Crossing: New Horizons entstanden sind. Zum einen wurde zum Beispiel Hyrule aus The Legend Of Zelda nachgebaut und auch Alabastia aus der Pokémon-Reihe existiert nun in New Horizons.

Und auch jetzt, knapp füng Monate nach seiner Veröffentlichung, dient Animal Crossing vielen Spielern noch als virtueller Baukasten, in dem ihr eure eigene Insel nach Belieben zu gestalten könnt.

Von Märchenwäldern bis hin zu Ufo-Angriffen: In unserer Bilderstrecke findet ihr ein paar coole Ideen und Codes, mit denen ihr eure Insel noch weiter verschönern könnt:

Von mittelalterlichen Burgen bis hin zu Arcade-Hallen haben wir euch eine Menge vorgestellt. War etwas für euch dabei oder seid ihr schon rundum zufrieden mit eurem kleinen Inselparadies? Schreibt es uns gerne in die Kommentare bei Facebook!