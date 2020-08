Fall Guys: Spieler schaffen Achievement, das Entwickler für unmöglich hielt

Fall Guys: Ultimate Knockout ist seit wenigen Tagen draußen und schon jetzt eine Sensation. Auch wenn das "Battle Royale"-Spiel die Fans vor harte Aufgaben stellt, die härteste wurde bereits geschafft - was Entwickler Mediatonic nicht für möglich gehalten hätte.

In Fall Guys müsst ihr euch in einer absurden Spielshow gegen dutzende andere Spieler behaupten.

Fall Guys: Ultimate Knockout ist aktuell kostenlos für "PS Plus"-Besitzer.

Fall Guys: Einmal gewinnen ist nicht schwer, fünfmal dagegen sehr

Fall Guys: Ultimate Knockout ist zurzeit sehr beliebt, sogar so beliebt, dass die Server in den Anfangstagen unter dem starken Spielerzuwachs zusammengebrochen sind. Dabei stellen nicht nur die einzelnen Runden der "Battle Royale"-Show die Spieler vor schwierige Aufgaben, auch die Achievements haben es in sich.

"Unfehlbar", das schwerste Achievement von allen, verlangt von den Spielern, nicht nur eine, sondern gleich fünf Shows in Folge zu gewinnen. Eine Aufgabe, die ein Mediatonic-Mitarbeiter in einer Fragerunde auf Reddit als „so wahnsinnig schwer“ bewertet hat, dass er nicht glaube, „dass irgendjemand sie jemals freischalten wird“.

Tatsächlich sollte er nicht recht behalten: Wenige Tage nach Release berichteten erste Spieler auf Reddit und Twitter, dass sie die "unmögliche" Aufgabe erfüllt hätten- mit unglaublichen Anstrengungen, wie der Kampf von Twitter-User AuraBlueYT veranschaulicht. Offenbar ist die Herausforderung nicht so unmöglich wie angenommen, aber immer noch sehr schwer, wenn laut PSN-Profiles sie bisher nur 66 PS4-Spieler und laut Exophase 0 Prozent aller Steam-Spieler bewältigt haben.

Fall Guys: Ultimate Knockout ist eine harte Nuss, aber seine härteste Aufgabe wurde bereits geschafft. Die Spieler, die es geschafft haben, fünf Shows in Folge zu gewinnen, können sich wirklich als "unfehlbar" bezeichnen. Das "Battle Royale"-Spiel erschien am 4. August für PlayStation 4 und PC.