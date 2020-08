Fall Guys: Spieler wird von Karma vermöbelt - und gewinnt

Aktuell kennt die Gaming-Landschaft nur ein einziges Spiel: Fall Guys: Ultimate Knockout, die "Battle Royale"-Show, in der ihr auf tausende Arten gewinnen und verlieren könnt. Der Spieler Jhoira stellt dabei gerade eine regelrechte Sensation dar: Er hat eine absolut verlorene Runde noch gewonnen.

Fall Guys: So wie der Spieler Jhoira hat noch niemand den Sprungclub gemeistert.

Fall Guys: Ultimate Knockout ist aktuell kostenlos für "PS Plus"-Besitzer.

1 Monat "PS Plus"-Mitgliedschaft auf Amazon ansehen

Fall Guys: Wenn sich Karma einen Spaß mit euch erlaubt

Fall Guys: Ultimate Knockout ist der Überraschungshype des Jahres. Über 1,5 Millionen Spieler wagen sich aktuell in die "Battle Royale"-Show, die sie vor viele schwierige Herausforderungen stellt. Eine davon ist der Sprungclub, bei dem die Spieler immer wieder über eine rotierende Stange springen müssen.

Oder auch nicht: Der Spieler Jhoira wird direkt am Anfang des Spiels von der Stange erfasst. Statt aber nach draußen geschleudert zu werden und damit zu verlieren, reißt ihn die Stange mit und wischt Runde für Runde den Boden mit ihm. Das schmerzhafte, aber auch sehr unterhaltsame Video konnte auf Reddit und YouTube bereits viele "Fall Guys"-Spieler begeistern. Hier könnt ihr es euch ansehen:

Auch für den Spieler selbst war es eine sehr lustige Runde. Allerdings hätte er niemals damit gerechnet, wie sie endet: Nachdem das Pech genug Spaß mit ihm hat, schleudert ihn die Stange nach draußen. Im selben Moment endet die Partie aber und Spieler Jhoira qualifiziert sich automatisch für die nächste Runde. Situationen, wie sie sich nur in Fall Guys zutragen können.

Dabei ist der Sprungclub-Meister nicht die einzige Legende in Fall Guys. Einige Spieler schafften kürzlich das Achievement, das Entwickler Mediatonic selbst für unmöglich hielt. Fall Guys ist bereits jetzt eine Sensation - und dabei ist erst die erste Season draußen! Wir dürfen uns also noch über viele weitere unterhaltsame Gewinner und Verlierer freuen.

Findet heraus, welcher nervige Gaming-Charakter ihr seid

Fall Guys: Ultimate Knockout erschien am 4. August 2020 für PlayStation 4 sowie PC und kostet 19,99 Euro. Für "PlayStation Plus"-Mitglieder ist es kostenlos. In der "Battle Royale"-Show treten 60 Spieler in verschiedenen Wettkämpfen an, bis am Ende ein Sieger übrigbleibt.