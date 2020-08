CoD: Warzone - Spieler stellt sich tot, Gegner fällt darauf rein

Offensiv, defensiv, kreativ - In CoD: Warzone müsst ihr in dutzenden Kampfsituationen die richtige Entscheidung treffen, um zu überleben. Was spezielle Taktiken angeht, wird der Spieler Lambeauleap80 gerade besonders in der "CoD: Warzone"-Community gefeiert: Er hat es geschafft, seinen eigenen Tod vorzutäuschen.

Statt direkt anzugreifen, entschied sich der Spieler Lambeauleap80, seinen Feind in eine clevere Falle zu locken.

CoD: Warzone - Hundetrick wird zur Kampfkunst

Wer in CoD: Warzone gewinnen will, braucht gute Taktiken, schnelle Reflexe - und manchmal auch kreative Ideen. Einen solchen Geistesblitz veröffentlichte der Spieler Lambeauleap80 kürzlich auf Reddit und erhielt viel Anerkennung dafür.

Wie im unteren Clip zu sehen, entschied er sich, seinen Feind nicht direkt anzugreifen, sondern seinen Tod vorzutäuschen und den Gegner in eine Falle zu locken.

Aber wie stellt man sich in CoD: Warzone tot? Hierfür wirft der Spieler all seine Waffen sowie seine Munition aus dem Inventar und legt sich unter seinen Schutzschild - ein authentischer Tatort, wie er oft in CoD: Warzone zu finden ist. Als der Gegner herankommt, macht der Spieler Lambeauleap80 kurzen Prozess mit ihm. „Er ist nicht tot!“, brüllt der Gestorbene noch.

Der Reddit-Star ist aber nicht das einzige Genie in CoD: Warzone. Erst kürzlich berichteten wir über einen Spieler, der seine Feinde heimlich wie in Assassin's Creed ausschaltete. Eine andere Idee war sogar so gut, dass Entwickler Infinity Ward sie persönlich gelobt hat. Tatsächlich konnte unsere Community die Idee später noch cooler umsetzen.

CoD: Warzone ist der eigenständige, kostenlose "Battle Royale"-Modus von CoD: Modern Warfare. Am 5. August startete die Season 5 in CoD: Warzone und führte viele Neuerungen und Map-Veränderungen ein. Der Singleplayer erhielt dagegen neue Karten.