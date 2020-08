Call of Duty 2020: Box-Inhalt startet mysteriöse Schnitzeljagd

Was steckt in der Box? Zahlreiche Influencer haben von Activision Post bekommen, die sie erst heute öffnen durften. Im Inneren sind noch mehr Teaser versteckt.

Wohin geht die Reise von Call of Duty? Aktuell lässt Activision die Community rätseln.

Activision hat in der vergangenen Woche an zahlreiche YouTube-Kanäle und Influencer ein mysteriöses Paket verschickt. Darin ist eine Box enthalten, die erst heute geöffnet werden durfte.

Schon im Vorfeld haben sich viele gefragt: Handelt der Inhalt von Call of Duty: Modern Warfare, Call of Duty: Warzone oder ist es die Ankündigung für das nächste Call of Duty? Die Frage ist auch nach dem Öffnen noch nicht ganz geklärt.

Call of Duty: Rätselraten um Diaprojektor

Bekannte "Call of Duty"-Kanäle wie Charlie Intel haben ihre Box mittlerweile aufgemacht. Im Inneren war jedoch nicht direkt die Ankündigung des nächsten Serienteils versteckt. Stattdessen ist ein funktionsfähiger Diaprojekt inklusive 10 Dias zum Vorschein gekommen.

What’s inside the box: It’s a 1950s Slide Projector



TDC Headliner 303 model pic.twitter.com/HzfcdOPrbn — Call of Duty News (@charlieINTEL) August 10, 2020

"Was ist in der Box: Ein Diaprojekt aus den 1950er Jahren. TDC Headliner 303 Model"

Hinter den Dias wiederum verstecken sich unterschiedliche Teaser. So sind unter anderem verschiedene Kartenausschnitte zu sehen, die etwa Teile von New York zeigen. Was es damit genau auf sich hat, ist zum aktuellen Zeitpunkt noch ungeklärt. Die Community arbeitet aber bereits fleißig an des Rätsels Lösung.

Here’s the map @NoahJ456 got - (3) New York pic.twitter.com/XgvNoJB06V — Call of Duty News (@charlieINTEL) August 10, 2020

Die Boxaktion dürfte aber trotzdem zur bevorstehenden Enthüllung des nächsten "Call of Duty"-Serienteils gehören. Immerhin passen die Projektoren gemäß ihres Herstellungsjahres zu den aktuellen Gerüchten rund um Call of Duty 2020. Bis dahin sind die Fans weiter auf Spurensuche.

Wann mit dem neuen Call of Duty zu rechnen ist, bleibt also weiterhin eine Frage der Zeit. Da der Ego-Shooter aber voraussichtlich noch dieses Jahr erscheinen soll, wird das Zeitfenster mit jedem Tag ein bisschen enger.