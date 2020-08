Minecraft-Spieler zerstören den Planeten, sagt Studie

Eine neue Studie will untersuchen, welche Videospiele die schlimmsten Klimakiller sind. Den ersten Platz belegt ausgerechnet Minecraft. Das Blockspiel wird dabei jedoch ungerecht behandelt.

Minecraft-Spieler schaden der Umwelt. Bildquelle: Getty Images/ adventtr

Wie umweltschädlich ist Minecraft?

Die Organisation SaveOn Energy wil herausfinden, wie umweltschädlich Videospiele sind. Der Grund dafür ist einfach: Es gebe 2,5 Milliarden Gamer auf der Welt. Eine Konsole oder einen PC zu benutzen verbraucht Strom, der zum Großteil durch das Verbrennen von endlichen Ressourcen gewonnen wird.

Minecraft verdankt den ersten Platz seiner Popularität. Die Studie ermittel, wie oft ein Spiel verkauft wurde und wie lange es dauert, es abzuschließen. Daraus wird schießlich der CO2-Verbrauch errechnet.

Da sich Minecraft mehr als 200.000.000 Mal verkauft und mit etwa 120 Stunden eine extrem lange Spielzeit bietet, wird es zum klimaschädlichsten Spiel der Welt erklärt. Laut der Studie verbrauche ein Spieler durchschnittlich 3 kg CO2, was einer 1.333.333.333 Meilen (2145791999,464 km) langen Fahrt mit dem Auto entspricht.

Bildquelle: SaveOn Energy

Die Studie behandelt jedoch nicht alle Spiele gleich. Minecraft, Grand Theft Auto 5 und The Elder Scrolls 5: Skyrim werden zum Klimakiller, während die komplette "Call of Duty"-Reihe nur untere Plätze belegt.

Trotz guter Verkaufszahlen können die Kampagnen der Spiele nämlich schon in unter 10 Stunden abgeschlossen werden. Fans der Reihe dürften jedoch auch danach noch mehrere hundert Stunden im Multiplayer-Modus verbringen.

In einer neuen Studie wird untersucht, wie umweltschädlich Videospiele sind. Minecraft landet dabei auf dem ersten Platz, wobei der Multiplayer vieler Spiele gar nicht einberechnet wird.