Schnelle Wagen, effektive Waffen, smarte Outfits - Es gibt viele coole Sachen, die ihr euch in GTA Online kaufen könnt. Und dann gibt es auch viel "Schrott" in GTA Online, den niemand braucht und den ihr euch trotzdem gekauft habt. Wir haben euch gefragt, wie es dazu gekommen ist.

GTA Online: Manche Dinge kauft man, weil sie cool sind. Und andere, ... nur um sie zu haben.

In GTA Online regiert das Geld. Ihr kauft euch von dem Geld Equipment, um viel Geld bei Einsätzen und Missionen zu verdienen, um viel Geld zu haben und es für Luxus auszugeben. Aber wenn man in Millionen schwimmt, muss nicht mehr jeder Kauf zu 100 Prozent nachvollziehbar sein.

Wir haben euch auf Facebook gefragt, welche Fehlkäufe ihr am meisten in GTA Online bereut. Unsere Kollegen bei GIGA GAMES haben anschließend die Antworten durchforstet und die besten acht für euch in der unteren Bilderstrecke zusammengestellt. Viel Spaß beim Stöbern!

Seit 2013 kämpfen Millionen selbsternannte Gangster in GTA Online um Reichtum und Macht. Seitdem sind viele Ingame-Dollar verdient und ausgegeben worden. Welche Fehlkäufe bereut ihr in GTA Online am meisten? Unsere Community hat die nackten Tatsachen ausgepackt. Wer weiß, vielleicht seht ihr euch ja in dem einen oder anderen Spieler wieder.