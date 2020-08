"Humble Choice": Jetzt zwölf Spiele für nur 10,67 Euro sichern

Im August wartet beim "Humble Choice"-Abo ein besonders attraktives Angebot auf euch: Ihr könnt euch diesen Monat im Abo gleich zwölf Spiele für nur 10,67 Euro holen.

Call of Cthulhu und Hello Neighbor sind im August im "Humble Choice"-Abo enthalten.

Auch diesen August habt ihr wieder die Chance, eure Steam-Bibliothek mit dem "Humble Choice"-Abo aufzupeppen. Aber während ihr euch gewöhnlich "nur" für neun Spiele aus einer vorgestellten Spieleauswahl entscheiden könnt, werden euch diesen Monat gleich zwölf Games im Abo geboten.

Humble Choice: Monatlich neue Top-Spiele zur Auswahl

Das "Humble Choice"-Abo bietet euch jeden Monat eine neue Auswahl an Spielen, von denen ihr euch normalerweise neun Spiele aussuchen und in eurer Steam-Bibliothek einlösen könnt. Nachdem ihr euch die Games gesichert habt, sind sie auf Dauer in eurer Bibliothek verfügbar, selbst wenn ihr das Abo kündigen solltet. Momentan könnt ihr euch aber sogar ganze zwölf Spiele durch das Abo holen – und weil Humble Choice aktuell noch bis zum 27. August im Preis reduziert ist, müsst ihr monatlich für die Premium-Mitgliedschaft sogar nur noch 10,67 Euro statt 17,99 Euro zahlen. In diesem Angebot sind im August die folgenden Spiele enthalten:

Humble Choice: Ein Teil der Abo-Gebühren wird gespendet

Wie ihr es vielleicht bereits vom populären Humble Bundle kennt, wird auch durch ein "Humble Choice"-Abo monatlich durch eure Teilnahme eine wohltätige Organisation unterstützt. Somit könnt ihr euch nicht nur tolle Spiele für eure Steam-Bibliothek sichern, sondern darüber hinaus auch noch etwas Gutes tun.

