Fall Guys: Auf den Hype folgt die Hacker-Flut

Mit dem überraschenden Erfolg von Fall Guys kommen auch Betrüger, die sich die heiß begehrten Kronen nicht auf dem ehrlichen Weg verdienen wollen. Die Fans auf Reddit, haben einige unschönen Dinge über die Hacker zu sagen.

Nach dem Erfolg gibt es immer mehr Hacker in Fall Guys.

Fall Guys wird von Hackern heimgesucht

"Einfach erbärmlich". "Beard_Of_Serpico" sagt ganz offen, was er von Cheatern und Hackern in Fall Guys hält. Auf Reddit gibt es inzwischen zahlreiche Berichte von Spielern, die auf einen Betrüger trafen. Der unglaubliche Erfolg des Spiels hat also auch seinen Preis.

Bei der Community treffen die Hacker verständlicherweise auf Unverständnis. "Beard_Of_Serpico" könne nicht verstehen, warum jemand in einem Spiel, das so casual und kinderfreundlich ist, betrügen sollte. Andere Nutzer versichern ihm sofort, dass einige Spieler vor nichts zurückschrecken, um zum Sieg zu kommen.

Konkret geht es um ein Match auf der Karte "Weggehext". Nachdem der Nutzer "JustCarnage" eliminiert wird, schaut er einem Betrüger zu, der sicher über den Kacheln schwebt. Nicht gerade sportlich.

Der Cheater ist leider nicht allein. Nutzer "baturnaturreperatur" zeigt, wie ein Spieler auf der Karte "Türen-Lauf" unaufhaltsam nach vorne sprintet und sich damit einen Vorteil verschafft. Wirklich weit kommt er dennoch nicht, da er es schafft praktisch alle falschen Türen auszuwählen.

Wie Gamesspot berichtet, arbeiten die Entwickler bereits daran, das Problem zu lösen. Bekannte Cheater sollen demnach auf dem offiziellen Discord-Server oder auf Reddit gemeldet werden. Es gebe zwar ein Anti-Cheat-Programm, dass jedoch noch nicht ausgereift genug sei.

Leider wird auch er Überraschungshit Fall Guys bereits von Cheatern heimgesucht. Seid ihr schon auf Betrüger gestoßen, die fliegen, oder Hindernisse umgehen konnten? Schreibt es uns gerne in die Kommentare auf Facebook.