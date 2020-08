Fall Guys: Update führt neues bockschweres Finale ein

Auf der einen Seite Probembekämpfung, auf der anderen Seite Inhaltsnachschub. Die Entwickler von Fall Guys sind eifrig am Werk und haben einen neuen Modus aus der Beta ins fertige Spiel eingefügt.

Rennen und Hüpfen: In Fall Guys müsst ihr euch geschickt anstellen.

Es ist schon jetzt der Überraschungshit des Sommers: Fall Guys: Ultimate Knockout von Devolver Digital und Mediatonic. Der große Spielerandrang hat den Entwickler zwar ziemlich überrascht, aber es wird weiterhin fleißig am "Battle Royale"-Spiel gearbeitet. Das beweist ein neues Update, welches heute veröffentlicht wird.

Auf dem PC und der PlayStation 4 wird das Update im Laufe des Tages zur Verfügung gestellt. Inhaltlich gibt es in erster Linie vor allem einige Fehlerbehebungen. Unter anderem soll die Spielersuche verbessert werden, einige Kollissionsabfragen werden überarbeitet und die Physik in manchen Leveln korrigiert.

Darüber hinaus gibt es jedoch auch inhaltlich etwas Neues an die Hand. Die Entwickler fügen mit Jump Showdown ein neues Level den Fall Guys hinzu. Einige werden das fiese Sprung-Minispiel bereits aus der Beta kennen, wo es laut den Entwicklern zu den Favoriten gezählt hat.

🚨 We're about to drop a new level into rotation!!! 🚨



Jump Showdown - A fan-favourite from the beta! 👑



We'll be adding it in our first update TOMORROW!



Patch-notes in the thread 😗👌



More new levels will be coming soon - along with new features & costumes 👀 pic.twitter.com/zQ4hOI70MP