Red Dead-Online: Update sorgt erneut für Chaos

Red Dead Online hat erneut massive Bug-Probleme. Ein Patch sollte kleine Mängel des letzten Updates beheben und sorgt jetzt stattdessen für komplettes Chaos.

Zugüberfälle werden mit diversen Glitches auch nicht einfacher.

Red Dead Online wird durch Bugs zerstört

Vor gerade einmal drei Tagen haben wir über die Dummheit der Pferde berichtet, die vielen Spielern in Red Dead Online nach dem Naturalist-Update das Leben schwer gemacht hat. Mit einem Patch wollte Rockstar diese Probleme schnell lösen, hat damit aber anscheinend alles nur noch schlimmer gemacht. Wie Polygon berichtet, kommt es momentan häufiger dazu, dass Pferde unsichtbar werden, Spieler nicht mehr schießen können und dass die Welt keine NPCs mehr enthält.

Can someone grab another wagon? I need to know what happens if the flames cross....lol#RedDeadOnline pic.twitter.com/VYDtcrSIg3 — STAXXMCDOOGLE (@staxxmcdoogle) August 10, 2020

#RedDeadOnline can't even shoot NPCs since latest patch, cursor turns grey instead and rideless carriages popping up pic.twitter.com/3akUDrLRkH — MrGreenToS (@MrGreenToS) August 10, 2020

Das sind nur einige der Beispiele, die von Red Dead-Online Spielern festgehalten wurden. Interessant und creepy zugleich ist hingegen eine glatzköpfige Figur, die von mehreren Spielern beobachtet wurde, die sich teilweise wie ein Geist in Luft auflöst.

Red Dead Online Patch 1.21 is the worst since the beta. No NPCs/Animals, Ghost driven horses and wagons and this... pic.twitter.com/TwGXhz3Eq5 — Nader ''LibaNz_'' Karame (@Nader_Karamehlo) August 11, 2020

So lustig einige dieser Bugs auch sein mögen, irgendwann beginnt es zu nerven, vor allem, wenn die gesamte Map entvölkert ist. Bleibt nur zu hoffen, dass Rockstar mit dem nächsten Patch eine Verbesserung bringt, anstatt weiteres Chaos.

