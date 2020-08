Wohin geht die Reise von Bioshock 4? Laut einer Stellenbeschreibung wohl nicht mehr nach Columbia und Rapture. Dafür soll die Story im Vordergrund stehen.

Tschüss Columbia: Die Welt von Bioshock Infinite wird womöglich nicht fortgesetzt.

Schon seit einiger Zeit ist bekannt, dass 2K Games und die neu gegründeten Cloud Chamber Studios an einem nächsten Bioshock-Spiel arbeiten. Viel mehr ist nicht bekannt. Eine Stellenausschreibung des Studios offenbart nun jedoch, dass der kommende Serienteil ein paar neue Dinge wagen wird.

Bioshock 4 mit einer neuen Welt

So heißt es in einer Jobbeschreibung auf der Entwickler-Webseite, dass die gesuchte Person eine "neue und fantastische Welt" mitgestalten soll. Das könnte im Umkehrschluss bedeuten, dass Rapture aus Bioshock und Bioshock 2 sowie Columbia aus Bioshock: Infinite der Vergangenheit angehören. Vorstellbar, dass mit Bioshock 4 eine neue dystopische Welt in den Vordergrund rückt.

Darüber hinaus sollen die neuen Mitarbeiter die Voraussetzungen für ein "atemberaubendes narratives und System-getriebenes Erlebnis" schaffen. Vor allem auf die Erzählung der Geschichte wird bei Cloud Chamber Studios großer Wert gelegt.

Das heißt allerdings nicht, dass Kämpfe beim nächsten Bioshock außen vor sind. Das Team sucht ebenfalls nach einem Designer, welcher an einem "zugänglichen und zufriedenstellenden" Kampfsystem arbeiten möchte. Dieses soll dem Spieler verschiedene Möglichkeiten zum Experimentieren an die Hand geben. Es gehe unter anderem darum, über "direkte Konflikte" hinauszudenken.

Wenig überraschend bezeichnen die Entwickler das nächste Bioshock als ein "Next Gen"-Spiel. Es ist daher davon auszugehen, dass es unter anderem für die PlayStation 5 und Xbox Series X geplant ist. Eine offizielle Ankündigung steht bislang aber noch aus.