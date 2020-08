A Total War Saga: Troy ist ab heute für kurze Zeit kostenlos

Epic Games ist nicht knauserig, wenn es darum geht Spiele zu verschenken. Mit A Total War Saga: Troy bekommt ihr ab heute ein komplett neues Strategiespiel. Ihr solltet jedoch nicht zu lange warten.

Total War: Troy ist für kurze Zeit kostenlos.

Update vom 13.08.2020 - 14:53 Uhr

Heute, am 13.08, erscheint A Total War Saga: Troy exklusiv im Epic Game Store. Der Release kommt mit einer Besonderheit. Für die ersten 24 Stunden, ist das Strategiespiel komplett kostenlos. Zögert ihr zu lange, wird der volle Preis verlangt. Ein Tweet verrät, dass die Aktion um 15 Uhr startet.

Three days to go until the release of TROY!



From 2pm BST on 13th August you will have 24 hours to claim your free copy.



The macOS version will launch shortly after Windows, but macOS users can also claim their free copy on 13th August. pic.twitter.com/P7EtkIxX0w