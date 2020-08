Extra-Leben für Sonic: Kult-Statue von Unbekannten saniert

In der japanischen Mie-Präfektur steht eine Sonic-Statue, die Fans bereits in der Vergangenheit Rätsel aufgegeben hat. Nun ist noch ein weiteres Mysterium dazugekommen – denn die Statue wurde von Unbekannten restauriert.

Die mysteriöse Sonic-Statue vor ihrem Facelift. (Bildquelle: Youtube, TheGamingBeaver)

Vor ein paar Jahren tauchte scheinbar wie aus dem Nichts eine Statue von einem snowboardfahrenden Sonic auf – an einer japanischen Landstraße mitten in einem Wald. Das Internet und die Sonic-Community rätselten eine ganze Weile lang, wie die Statue wohl dorthin gekommen war, bis sich schließlich herausstellte, dass sie wohl bei einer Auktion aus dem Bestand eines geschlossenen SEGA-Freizeitparks erstanden worden war. Jetzt hat die Statue erneut für Aufmerksamkeit gesorgt.

Sonic-Statue: Vergleich wie Tag und Nacht

Die mysteriöse Sonic-Statue wirkt an der Landstraße etwas verloren, wie ein skurriler Fremdkörper – und wurde in erster Linie von einem Anwohner dort aufgestellt, um seinen Gästen den Weg zu seinem abgelegenen Haus zu weisen. Obwohl sich die Statue fernab von Touristenattraktionen befindet, begaben sich Sonic-Fans in den vergangenen Jahren immer wieder auf die Suche nach ihr und posteten neue Bilder und Videos.

Der snowboardende Sonic befand sich jedoch in der letzten Zeit in einem mitleidserregenden Zustand: Die Farbe blätterte ab, das Material zeigte Risse und Moos wuchs auf den roten Schuhen. Doch wie nun auf Twitter gepostet wurde, erstrahlt die Snowboard-Statue seit Kurzem wieder in einem neuen Glanz: Sie wurde vollständig restauriert, die Risse und das Moos sind verschwunden und die neue Farblackierung sieht fantastisch aus.

Sonic-Statue: Wer hat sie restauriert?

Dass der snowboardende Sonic restauriert wurde und nun wieder in seiner vollen Pracht zu bewundern ist, wird viele Fans freuen. Allerdings fügt die Restauration auch ein weiteres Rätsel zu der ohnehin schon geheimnisumwobenen Statue hinzu – denn bisher ist nicht klar, wer für diese gute Tat verantwortlich ist.

Während SEGA zwar in der Vergangenheit angekündigt hatte, die Statue restaurieren zu wollen, gibt es bisher noch keine Anzeichen, dass das Unternehmen hier Wort gehalten hat. Vermutlich hätte es in diesem Fall eine offizielle Stellungnahme dazu gegeben. Also liegt der Verdacht nahe, dass es sich bei den heimlichen Restaurateuren um Privatpersonen handelt, die jedoch nicht an medialer Aufmerksamkeit interessiert sind. Wer aber auch immer dafür verantwortlich ist: Es ist eine Wendung, die perfekt zu der bisherigen Geschichte der Sonic-Statue passt – und wir freuen uns jetzt schon auf das nächste Kapitel.

Kauft euch hier das Retro-Abenteuer Sonic Mania im PlayStation-Store:

Könnt ihr diese sieben Gaming-Legenden anhand schräger Beschreibungen erraten?

Wie findet ihr das Rätsel um die mysteriöse Sonic-Statue? Habt ihr vorher bereits von ihr gehört und würdet ihr die Statue gerne einmal selbst besichtigen? Besucht uns auf unserer Facebook-Seite und sagt uns dort eure Meinung im Kommentarbereich!