Danke, EA! Ihr habt das "beste Star-Wars-Spiel aller Zeiten" verhindert

Ein "Star Wars"-Spiel der "Dead Space"-Entwickler wurde zwar angekündigt, hat jedoch niemals das Licht der Welt erblickt. Ein ehemaliger Mitarbeiter erklärt jetzt, was die Fans verpasst haben, als Electronic Arts den Stecker zog.

So hätte das "Star Wars"-Spiel von Visceral Games ausgesehen.

Mit Star Wars Jedi: Fallen Order ist Electronic Arts endlich ein gutes Singleplayer-Abenteuer gelungen. In der MinnMaxShow auf YouTube spricht Zach Mumbach, ein ehemaliger Mitarbeiter bei Visceral Games, darüber wie EA ihr eigenes "Star Wars"-Spiel sabotierte:

"Das Timing war komisch. Es war wie: Hey, wir haben ein Studio, mit seiner eigenen Engine, das sehr gute Singleplayer-Spiele, wie die "Dead Space"-Serie, herstellen kann. Wir nehmen dieses Studio, lassen sie die Frostbite-Engine benutzen und an Battlefield Hardline arbeiten."

Durch diese plötzliche Veränderung hätten viele Mitarbeiter das Studio verlassen. In der Folge wurden neue Entwickler eingestellt, die mit Multiplayer-Spielen vertraut waren. Nach dem Release von Hardline sollte plötzlich wieder an einem Singleplayer-Abenteuer im "Star Wars"-Universum gearbeitet werden.

"Wer macht so einen Plan? Es gibt offensichtlich gar keinen. Wir waren Experten in diesem Genre, bis wir unser Studio neu aufgebaut haben. Dann kamen sie und meinten: Macht wieder das, was ihr vorher gemacht habt. Und wir meinten: Die Leute, die darin gut waren, arbeiten nicht mehr hier."