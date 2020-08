CoD: Warzone wird durch Bug unspielbar - Entwickler eilt zur Rettung

Ein schrecklicher Grafikfehler plagt die Spieler von CoD: Warzone. Viele Fans zeigen auf Reddit, wie der Bug den Shooter pratisch unspielbar macht. Nun meldet sich endlich der Entwickler zu Wort.

Wird der Grafikfehler in CoD: Warzone bald gefixt?

Update vom 14.08.2020 - 12:46 Uhr

Der Grafikfehler, der die Waffen der Spieler in Call of Duty: Warzone zu einer undurchsichtigen Masse aus Pixeln und Fragmenten werden lässt, ist inzwischen auch den Entwicklern bekannt. Auf Twitter schreibt Infinity Ward, dass aktuell mit Hochdruck an einer Lösung für das Problem gearbeitet werde.

We're currently fast-tracking a fix to address the recent graphical corruption bugs some may be seeing on weapons and around the map in Warzone. We are targeting to release this fix as soon as possible and will provide more details as they become available.