Ultimative Skyrim-Challenge: Ihr gegen den Weltuntergang

Endlich gibt es in The Elder Scrolls 5: Skyrim eine echte Herausforderung. Die Apokalypse droht und ihr müsst all eure Skills nutzen, um Himmelsrand doch noch vor Alduin retten zu können.

Rettet Skyrim vor Alduin dem Weltenfrsser. Bildquelle: Getty Images/ Viaframe

Mit einer Mod dürft ihr in Skyrim nicht mehr trödeln

Auch wenn Himmelsrand kurz von einer Dracheninvasion steht, habt ihr in The Elder Scrolls 5: Skyrim jede Menge Zeit, um die Welt zu erkunden, eure Fähigkeiten zu verbessern und der Anführer jeder Gilde des Landes zu werden. Mit der "End Times"-Mod ist das jetzt vorbei.

Der Entwickler "grasscid" hatte schon immer ein Problem damit, dass Alduin der Weltenfresser scheinbar endlos auf euch wartet, bevor er seine eigenen Pläne weiterverfolgt. Inspiriert von Darkest Dungeon beschloss er darum einen Timer ins Spiel einzubauen. Nun gebe es keine Zeit mehr, um Skooma zu trinken und tausende Eisendolche herzustellen.

Sobald ihr den Mod auf Nexusmods heruntergeladen habt, könnt ihr euch entscheiden, wie viel Zeit ihr benötigt, um die Welt zu retten. Danach gibt es jedoch kein zurück mehr. Wenn ihr es nicht rechtzeitig schafft, Alduin zu besiegen, taucht der Weltenfresser persönlich auf und lasst Meteoriten vom Himmel regnen, bis ihr schließlich das Zeitliche segnet.

Im Anschluss deaktiviert sich die Mod selbst, sodass ihr die übrigen Aktivitäten in Skyrim bestreiten könnt. Mit einer weiteren Fan-Erweiterung könnt ihr euch außerdem eine Katze besorgen, die eure Abenteuer mit Desinteresse verfolgt.

Eine Mod zwingt euch dazu in The Elder Scrolls 5: Skyrim die Welt zu retten. Trödelt ihr zu lange, kommt die Apokalypse und ihr müsst einen neuen Versuch wagen. Wie lange habt ihr gebraucht, bis ihr die Hauptquest des Spiels abgeschlossen habt? Schreibt es uns gerne in die Kommentare auf Facebook.