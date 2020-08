GTA Online: Wenn 4 Gangster zu dumm sind, ein Auto zu klauen

Egal, wie gut ein Einsatz in GTA Online geplant ist, er kann an einem einzigen Punkt scheitern. Gerade feiert die Community ein bestimmtes Team in GTA Online, das zwar fest entschlossen ist, aber offenbar den "Auto stehlen"-Kurs in der Gangsterschule verpennt hat.

Wie viele Gangster braucht man, um ein Auto in GTA Online zu stehlen? Manchmal vier und selbst dann ist es schwer.

GTA Online: Die komplizierte Wissenschaft des Auto-Stehlens

Ausrüstung - Check. Team - Check. Guter Plan - Check. Auto - Upps. Der Reddit-User thepositivepandemic teilte im Forum kürzlich einen äußerst witzigen sowie peinlichen Clip von seinem letzten Einsatz in GTA Online. Als die Crew zum Kasino aufbrechen will, entscheiden sie sich, den Wagen eines NPCs zu stehlen. Das stellt sich aber aus mehreren Gründen als sehr schwierig heraus, wie ihr im unteren Clip selbst sehen könnt.

Zuerst wird der Auto-Dieb angefahren - noch nichts Ungewöhnliches für GTA Online, viele Autodiebstähle beginnen so. Doch dann merkt man, dass das Team wirklich keinen guten Tag hat. Nicht umsonst nennt der Spieler sich und seine Leute die „inkompetenteste Gruppe von Verbrechern, die ihr je gesehen habt“. Das Team verschwendet als nächstes sehr viel Zeit damit, überhaupt in das Auto einzusteigen - und dann schafft es der bestohlene NPC auch noch, den Wagen zurückzuholen und das Team zu entführen.

Aber selbst nachdem der Auto-Besitzer aufgehalten wurde, stellt das richtige Hinsetzen immer noch eine sehr schwierige Aufgabe für das Team dar. Zwar endet der Clip mit der erfolgreichen Weiterfahrt, aber es ist unsicher, ob nicht der gesamte Einsatz vom Pech verfolgt worden ist. Die Community ist sehr angetan von dem Schlamassel und hat gleichzeitig viel Mitleid mit dem "GTA Online"-Team.

Wie ein Gangster aussehen, ist nicht schwer, einer zu sein dagegen sehr. Zurzeit wird ein Team in GTA Online für den schlechtesten Autodiebstahl aller Zeiten gefeiert. Wie ironisch, wenn das eigentlich das erste ist, was Spieler in einem Spiel lernen sollten, das nach dieser Straftat benannt worden ist.