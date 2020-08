CoD: Warzone - Fans haben coole Ideen für Nachtmodus

Die Fans von Call of Duty: Warzone haben viele gute Ideen, wie sich das Spiel verbessern lässt. Unter einem viralen Reddit-Post wird nun diskutiert, wie die Entwickler einen Nachtmodus umsetzen sollten.

Spieler wünschen sich einen Nachtmodus für CoD: Warzone.

CoD: Warzone wäre bei Nacht viel interessanter

Zahlreiche Fans von Call of Duty: Warzone wünschen sich einen Nachtmodus für das Battle Royal. Unter einem Reddit-Post von "GreenTeaDeluxe" gibt es schon viele gute Ideen für den Fall, dass die Entwickler das Licht ausmachen.

Auf einem dunklen Verdansk würde sich das Spiel grundlegend anders spielen. "Magedukare" schreibt, dass Thermalsicht plötzlich viel zu stark wäre. Andere halten dagegen, dass die Fähigkeit "kaltblütig" ein guter Konter dagegen wäre.

"SIRARMCHAIRENGINEER" hat bereits einige coole Ideen, wie die Kämpfe ablaufen könnten. So wäre es interessant, Lampen zerstören zu können und so Innenräume vollständig ins Dunkle zu versetzen. Wenn jeder Spieler eine Nachtsichtbrille besitzt, käme es zu interessanten Schlachten, wenn es darum geht ein Gebäude zu stürmen.

Andere Spieler machen sich jedoch Sorgen, dass Camper die Dunkelheit nutzen und sich überhaupt nicht mehr bewegen. Die Entwickler müssten dann Gründe liefern, die eigene Position zu wechseln. Gleichzeitig könnte das Mündungsfeuer der Waffen verstärkt werden und somit die Position der Spieler verraten.

Das Licht könnte zudem genutzt werden, um die Karte abwechslungsreicher zu gestalten. "actualproof57" schreibt, dass es in der Stadt heller sein könnte, während das umliegende Farmland in Dunkelheit gehüllt bleibt.

Einige Spieler von Call of Duty: Warzone wünschen sich einen Nachtmodus für das Battle Royale. Auf Reddit haben sie bereits einige coolen Ideen gesammelt, wie das Spiel dadurch interessanter wird. Was haltet ihr von der Idee? Schreibt es uns gerne in die Kommentare auf Facebook.