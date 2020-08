Nach Fortnite-Streit: Apple droht Epic mit vernichtenden Maßnahmen

Google und Apple entfernten letzte Woche Fortnite aus ihren Stores, nachdem Entwickler Epic Games die Store-Gebühren mit einem neuen Modell umging. Nun hat der Konflikt ein sehr ernstes Level erreicht: Apple stellt Epic vor ein Ultimatum. Sollte der Fortnite-Entwickler nicht einlenken, drohen katastrophale Konsequenzen.

Epic Games hat zehn Tage Zeit. Wenn der Entwickler nicht einlenkt, beendet Apple die Beziehungen.

Update vom 18. August 2020, 11 Uhr 2

Nachdem Epic Games die Store-Gebühren für Fortnite mit dem neuen Modell Epic Direct Payment umging, entfernten Google und Apple das "Battle Royale"-Spiel aufgrund des Richtlinien-Verstoßes. Der Fortnite-Entwickler leitete daraufhin rechtliche Schritte ein und rief seine Community dazu auf, gegen die beiden Unternehmen zu protestieren.

Während Google sich für Gespräche bereiterklärt hat, zeigt sich Apple weniger kooperativ: Wie Epic über Twitter angab, hat Apple ihn vor ein Ultimatum gestellt: Sollte Epic Games bis zum 28. August nicht das "Epic Direct Payment"-Modell entfernen, werden dem Entwickler sämtliche Apple-Accounts entzogen.

Apple removed Fortnite from the App Store and has informed Epic that on Friday, August 28 Apple will terminate all our developer accounts and cut Epic off from iOS and Mac development tools. We are asking the court to stop this retaliation. Details here: https://t.co/3br1EHmyd8