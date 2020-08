Ghost of Tsushima schenkt euch mystischen Koop-Modus

Ghost of Tsushima bekommt neue Inhalte. Hier erfahrt ihr, welchen Gefahren ihr euch im Online-Koop-Modus auf der PlayStation 4 stellen könnt. Das Beste daran: Das Update ist komplett kostenlos.

Ghost of Tsushima erhält ein kostenloses Update mit Koop-Modus.

Kostenloser Koop-Modus für Ghost of Tsushima

Entwickler Sucker Punch Produkctions ist mit Ghost of Tsushima noch nicht fertig. Auf dem PlayStation-Blog stellt Senior Game Designer Darren Bridges die Inhalte des Koop-Multiplayer-Modus vor.

Ghost of Tsushima auf Amazon ansehen.

Ghost of Tsushima: Legends ist dabei vollständig kostenlos und wird noch dieses Jahr im Herbst erscheinen. Es handelt sich um ein separates Abenteuer, dass nicht mit der Hauptgeschichte verbunden sein wird. Stattdessen stehen vier Krieger im Fokus, die sich fantastischen Gefahren stellen müssen, denn die Umgebung sowie eure Feinde sind von japanischen Märchen und Mythologie inspiriert.

Über Online-Matchmaking werdet ihr euch mit anderen Schwertschwingern zusammenschließen können. Die vier Klassen, Samurai, Hunter, Ronin, und Assassin haben einzigartige Fähigkeiten, die im Kampf kombiniert werden müssen.

Der Blog-Post verrät bereits die neuen Herausforderungen, die ihr mit euren Freunden bestreiten könnt:

2 Spieler: Eine Reihe kooperativer Story-Missionen mit magischen Wendungen

4 Spieler: Eine Überlebensmission, in denen ihr euch Wellen an Gegnern stellen müsst, darunter auch Oni-Kämpfer mit übernatürlichen Fähigkeiten

4 Spieler: Ein Raid, der euch in ein komplett neues Gebiet schickt und brutale Gegner bekämpfen lässt, (erscheint erst kurz nach Ghost of Tsushima: Legends)

Wie gut kennt ihr euch mit den Sony-Konsolen aus?

Mit Ghost of Tsushima: Legends bekommt das Action-Advenure spannende neue Inhalte, die sogar vollkommen kostenlos sind. Was sagt ihr zu dem Koop-Modus? Schaut gerne auf unserer Facebook-Seite vorbei und schreibt es uns dort in die Kommentare.