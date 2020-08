Cyberpunk 2077 könnt ihr jetzt vorbestellen. Das "Open World"-Rollenspiel erscheint für PS4, Xbox One und PC am 19. November. Wo ihr den günstigsten Preis für welche Spiel-Edition bekommt und wie ihr auf die PS5 und Xbox Series X upgraded, verraten wir euch hier.

Cyberpunk 2077 vorbestellen

Auf in die dystopische Zukunft im Jahr 2077! Cyberpunk 2077 kommt als nächstes großes Spiel von Entwickler CD Projekt RED auf den Markt und kann schon jetzt vorbestellt werden. Neben Preorder-Möglichkeiten für die PS4, Xbox One und den PC, bekommt ihr auch die Option, zum Release der neuen PS5 und Xbox Series X eure Vorgänger-Edition von Cyberpunk 2077 kostenlos upzugraden.

Vorbesteller müssen also nicht zweimal kaufen, sondern können am Erscheinungstag direkt loszocken und dann später auf die Next-Gen-Version umsteigen. Die Standard-Edition startet mit einem Vorbesteller-Preis von 59,99 Euro für den PC. Die Version für die PS4 und Xbox One lässt sich ab 69,99 Euro bei Amazon vorbestellen (Preise zum Zeitpunkt des Entstehens dieses Beitrags):

Cyberpunk 2077 Standard Edition:

Schaut euch die Klassen in Cyberpunk 2077 im Video an:

Cyberpunk 2077 Collector’s Edition

Als Vorbesteller habt ihr aktuell die Chance, euch eines der Cyberpunk 2077 Steelbooks zu sichern. Gerade bei Sammlern sind sie heiß begehrt und könnten bei einigen Anbietern deshalb schnell vergriffen sein. Bei Amazon ist das „Steelbook Maelstrom“ noch verfügbar und ihr bekommt es zum gleichen Preis wie die Standard Edition. Wer also noch auf der Suche ist, findet hier ein starkes Angebot.

Mit der Cyberpunk 2077 Collector’s Edition bekommt ihr als Bonus das offizielle Buch zum Game. Damit erhaltet ihr einen umfangreichen Ratgeber für alle Features und Herausforderungen des Spiels, sowie spannende alternative Wege. Ihr taucht noch tiefer in die Megalopolis „Night City“ ein und lernt mehr über die übernatürlichen Kräfte ihrer Bewohner. Die Collector’s Edition findet ihr bei Amazon zum Preis von 99,99 Euro für die PS4 sowie für die Xbox One-Version. Etwas günstiger lässt sich die Collector’s Edition von Cyberpunk 2077 für den PC vorbestellen – hier zahlt ihr 89,99 Euro bei Amazon. (Preise wiederum zum Zeitpunkt des Entstehens dieses Beitrags.)

Cyberpunk 2077 Collector‘s Edition:

Wer generell mit dem Kauf einer Xbox One X liebäugelt und damit in die düstere Rollenspiel-Welt von Cyberpunk 2077 eintauchen will, für den hat MediaMarkt derzeit ein interessantes Bundle. Für rund 483 Euro bekommt ihr Konsole und Spiel als Limited Edition Paket. Hier geht's direkt zum Angebot.

Es ist zu erwarten, dass mit dem Release der beiden neuen Next-Gen-Konsolen PS5 und Xbox Series X noch weitere Bundles folgen könnten. Das dürfte aber noch eine Weile dauern und ihr müsst dafür auf Vorbesteller-Boni wie das Steelbook oder offizielle Buch zum Game verzichten.