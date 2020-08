Hacker in Fall Guys ist selbst mit Cheats zu dumm, um zu gewinnen

Auch in Fall Guys gibt es mittlerweile Cheater, die ehrlichen Spielern die Runden vermiesen und ihre Kronen klauen wollen. Einige von ihnen sind jedoch so unfähig, dass sie selbst mit unfairen Vorteilen auf ganzer Linie versagen.

Cheater ist zu unfähig, um zu gewinnen. Bildquelle: Getty Images/ Michael Burrell

Spieler lachen über dummen Hacker in Fall Guys

Auf Twitter machen sich aktuell tausende Spieler über einen Hacker lustig, der selbst mit einem Flug-Cheat nicht in Fall Guys: Ultimate Knockout gewinnen kann. Der YouTuber "Fyrus" zeigt, wie sich ein Betrüger in der finalen Runde blamiert.

Auf der Karte "Berg-Spitze" sind nur noch sieben Spieler übrig. Der als Taube verkleidete Hacker ist wohl schon in früheren Spielen aufgefallen, denn "Fyrus" und seine Mitstreiter sind sich absolut sicher, dass er sofort zur Krone fliegen wird. So kommt es tatsächlich auch.

Der YouTuber beobachtet ihn dabei und beschwert sich zurecht, wie unfair es ist, dass er alle Hindernisse ignoriert. An der Spitze stellt er sich jedoch so dumm an, dass er es nicht schafft, die Krone zu berühren. Letztendlich gelingt es einem ehrlichen Spieler, der dadurch den Gesamtsieg erlangt.

LMAOOO IMAGINE HACKING AND STILL GETTING DUNKED ON @FallGuysGame pic.twitter.com/jemT7m2LtN — Fyrus 👑 (@FyrusYT) August 12, 2020

Seit dem großen Erfolg von Fall Guys werden Hacker ein immer größeres Problem. Die Entwickler versichern jedoch an besseren Schutzmaßnahmen zu arbeiten.

In den Kommentaren wird sogar vermutet, dass es sich bei dem Versagen des Hackers um einen cleveren Trick der Entwickler gehandelt haben könnte. So müsse ein Bergsteiger mehrere Checkpoints erreichen, bevor er die Krone berühren darf. Ein fliegender Hacker hätte darum keine Chance zu gewinnen.

Ein Hacker in Fall Guys ist zu dämlich, um mit seinen Cheats zu gewinnen. Sind euch schon viele Hacker im Spiel begegnet? Besucht gerne unsere Facebook-Seite und schreibt es uns dort in die Kommentare.