Skyrim: 8-jähriges Fan-Projekt ist besser als das Original

Das Fan-Projekt Skywind ist beinah so alt, wie The Elder Scrolls 5: Skyrim selbst. In einem neuen Gameplay-Trailer zeigen die Entwickler nun, wie es die Quests inzwischen mit dem Original aufnehmen können.

Ein neues Video zeigt die Fortschritte des Fan-Projekts der Skyrim-Fans.

Ist Skywind das bessere Skyrim?

Das Fan-Projekt Skywind will The Elder Scrolls 3: Morrowind vollständig in der Engine von The Elder Scrolls 5: Skyrim nachbauen. Ein neuer Trailer gibt einen Ausblick auf die fremdartige Umgebung, voller riesiger Pilze und exotischen Bauwerken.

Konkret geht es um die Erkundung einer alten Dwemer-Ruine. Das unterirdische Gebilde erinnert zwar an ähnliche Ruinen in Skyrim, hat jedoch einige Neuerungen zu bieten. Zusammen mit einer Begleiterin werden die stimmungsvollen Gänge untersucht, Rätsel gelöst und mechanische Spinnen getötet.

Am Ende wartet ein Bosskampf gegen eine Daedra-Kreatur. Wenn alle Quests im Spiel dieses Niveau halten, stellt das Projekt eine ernstzunehmende Konkurrenz für Skyrin da.

Die Community liebt Skywind

Die Dwemerspinne sei eine der ersten Gegner, die mit einem neuen Animationstool entwickelt wurde. Dabei handele es sich um einen Meilenstein in der Geschichte des Projekts, da nun an vielen Monstern aus Morrowind gearbeitet werden könne.

Obwohl bereits seit acht Jahren an Skywind gearbeitet wird, und das Projekt einige Veränderungen erfahren hat, ist die Community immer noch begeistert. "Tilen Lončar" schreibt in den Kommentaren, dass die Welt aus Morrowind zusammen mit dem Gameplay aus Skyrim eines der besten Rollenspiele aller Zeiten ergeben könnte.

Bis dahin liegt jedoch noch viel Arbeit vor den Entwicklern. Eine genaues Releasedatum gibt es auch noch nicht. Auf der offiziellen Website könnt ihr euch über das Projekt informieren und vielleicht sogar eure Hilfe anbieten.

Ein neues Entwicklervideo zeigt, warum Skywind besser als Skyrim werden könnte.