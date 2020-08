Fall Guys: Spieler gewinnt Finale mit unglaublichem Trick

Fall Guys: Ultimate Knockout ist das Takeshi’s Castle der Videospiele. Ein Fan zeigt jetzt einen besonders cleveren Trick, um sich in der finalen Runde zu qualifizieren und die begehrte Krone zu schnappen.

Ein Spieler gewinnt Fall Guys auf ungewöhnliche Weise. Bildquelle: Getty Images/ non-exclusive

"Fall Guys"-Spieler siegt durch kreativen Trick

In dem beliebten Party-Spiel Fall Guys: Ultimate Knockout gibt es einige kniffelige Finalrunden. In der "Sprung-Probe" geht es darum zwei übereinander liegenden Hindernissen auszuweichen, die um eine kleine Plattform rotieren. Ein kreativer Spieler hat einen Weg gefunden, um dabei garantiert als letzter im Spiel zu bleiben.

Einen Monat PlayStation Plus auf Amazon ansehen.

Der Twitter-Nutzer "nenemado" zeigt, wie er sich mit seinem Fall Guy einfach an den Rand der Plattform hängt. Dadurch bewegen sich die Stangen harmlos über ihn hinweg. Sein Kontrahent hat kein solches Glück und wird von der Plattform gefegt.

Der Trick ist allerdings bestimmt nicht einfach durchzuführen. Zudem besteht ein hohes Risiko selbst im Schleim zu versinken. In den Kommentaren feiern viele den kreativen Sieg. Andere sehen in der Aktion eher einen Glitch, der von den Entwicklern behoben werden sollte.

Vielleicht hat sich "nenemado" vom offiziellen Trailer inspirieren lassen. Auch dort wird ein Fall Guy vermeintlich eliminiert, bis gezeigt wird, dass er sich an den Rand der Plattform gehängt hat und dadurch die Krone gewinnt.

Könnt ihr 7 Game-Charakter anhand von bescheuerten Beschreibungen erraten?

Ein schlauer "Fall Guys"-Spieler hängt sich in der Finalrunde einfach an den Rand der Plattform und gewinnt. Was haltet ihr von dem kreativen Sieg? Besucht gerne unsere Facebook-Seite und schreibt es uns dort in die Kommentare.