In dieser Woche sollten vor allem "Dark Souls"-Fans die Augen offen halten. Denn da schleicht aktuell ein Spiel durch die Stores, das den Geist der berühmt-berüchtigten Reihe gekonnt weiterführt.

Die Releases der Kalenderwoche 34.

Mortal Shell | 18. August

PC / PS4 / Xbox One

Mortal Shell sieht auf den ersten Blick wie sein Vorbild Dark Souls aus: Eine düstere und grausame Welt, in der jeder Schritt und jeder Feind eine große Gefahr darstellen. Die Entwickler von Cold Symmetry haben jedoch dem Soulslike-Spiel ihre eigene Komponente hinzugefügt. Als Spieler startet ihr zu Beginn als leere Hülle und könnt in die Körper gefallener Krieger schlüpfen. Dadurch greift ihr auf deren Fertigkeiten und Talente zurück, die mit andauernder Spieldauer immer umfangreicher ausfallen.

In Mortal Shell wartet eine düstere Welt auf euch:

Mortal Shell erscheint für PC, PlayStation 4 und Xbox One. Allerdings findet der Release am PC zu Beginn nur exklusiv im Epic Games Store statt. Eine Steam-Umsetzung soll frühestens 2021 folgen. Zu einer möglichen Portierung für Nintendo Switch gibt es bislang keine Angaben.

Microsoft Flight Simulator | 18. August

PC

"Über den Wolken, muss die Freiheit wohl grenzenlos sein (Träller ...)!" Nach Jahren der Abstinenz veröffentlicht Microsoft eine neue Ausgabe des Microsoft Flight Simulator, die in Sachen Spielgröße so ziemlich alles in den Schatten stellt. Dank der Satellitenfunktion von Bing und der Cloud könnt ihr im Grunde die gesamte Welt via Flugzeug bereisen und hunderte von Flughäfen ansteuern.

Im Microsoft Flight Simulator könnt ihr die ganze Welt befliegen:

Darüber hinaus macht der Microsoft Flight Simulator auch optisch eine beeindruckende Figur und kommt dem Begriff Fotorealismus eine ganze Ecke näher. Vorerst jedoch findet der Release nur am PC statt. Eine Umsetzung für die Xbox-Konsolen ist aber durchaus vorstellbar.

Pathfinder: Kingmaker | 18. August

PS4 / Xbox One

In Pathfinder: Kingmaker stoßt auf ihr auf ein Rollenspiel der alten Schule. Aus der Iso-Perspektive und im Pathfinder-Universum angesiedelt, macht ihr euch auf, euer eigenes Königreich aus dem Boden zu stampfen. Ihr lernt neue Verbündete kennen, wehrt euch in Echtzeitkämpfen mit Pause-Funktion gegen zahllose Feinde und trefft Entscheidungen. Letztere können Einfluss auf die Gestaltung eures Reiches haben.

In Pathfinder: Kingmaker erwartet euch ein ganz klassisches Rollenspiel:

Auf dem PC ist Pathfinder: Kingmaker bereits schon seit einiger Zeit erhältlich und konnte trotz einiger Schwächen viele Spieler überzeugen. Mit dem Release der Konsolenversion wollen die Entwickler nun eine weitere Zielgruppe erschließen. In der Definitive Edition ist das Hauptspiel inklusive der Erweiterungen Beneath the Stolen Lands, Varnhold's Lot, Bloody Mess, The Wildcards, Arcane Unleashed und Royal Ascension enthalten.

Battletoads | 20. August

PC / Xbox One

Rash, Zitz und Pimple melden sich zurück. Der Rare-Klassiker Battletoads wird von Microsoft und dem Entwickler DLaLa Studios wiederbelebt. Wie einst im Original prügelt ihr euch mit den drei kampflustigen Kröten durch zahllose Level und absolviert verschiedene Herausforderungen. Ein paar knackige Sprung- und Rennpassagen dürfen natürlich nicht fehlen.

Mit Battletoads kehrt ein echter Klassiker zurück:

Der Release von Battletoads findet direkt für den PC und die Xbox One statt und wird auch im Xbox Game Pass erhältlich sein. Auf dem PC könnt ihr das Spiel darüber hinaus bei Steam separat erwerben.

Peaky Blinders: Mastermind | 20. August

PC / PS4 / Xbox One / Switch

Die BBC- und Netflix-Serie Peaky Blinders: Gangs of Birmingham bekommt eine eigene Videospielumsetzung. Die Geschichte spielt vor den Ereignissen der ersten Staffel und versetzt euch in die Haut der Shelby-Familie. Ihr gestaltet Tommys Aufstieg im Puzzle-Adventure mit und deckt eine Geheimverschwörung auf. Dabei werdet ihr nicht nur Tommy, sondern auch andere Mitglieder der Shelby-Familie steuern, darunter Arthur und Polly.

Spielerisch müsst ihr verschiedene Rätsel lösen und könnt diese mit Tommys Mastermind-Fähigkeit vorab planen. Und dann wäre da noch die Manipulation der Zeit, wodurch ihr einzelne Wege noch einmal zurücksetzen könnt, um den perfekten Plan in die Tat umzusetzen. Der Release findet für den PC und alle drei großen Konsolen statt.

PGA Tour 2K21 | 21. August

PC / PS4 / Xbox One / Switch / Stadia

Golfen wie die Profis: 2K Games und Entwickler HB Studios bringen mit PGA Tour 2K21 die diesjährige Golfsimulation an den Start. Darin könnt ihr auf den größten und wichtigsten Golfplätzen der Welt euer Können unter Beweis stellen, gegen PGA Tour Pros antreten und natürlich auch im Multiplayer für Furore sorgen.

Im Karriere-Modus von PGA Tour 2K21 erstellt ihr euren eigenen Golfer, der sich langsam nach oben kämpft. Unter anderem müsst ihr im Laufe der Karriere gegen zwölf verschiedene Profi-Golfer überzeugen. Der Release findet für den PC, die drei großen Konsolen und für Google Stadia statt.

Weit über den Wolken, ganz genau putten, einen knackigen Klassiker neu aufleben lassen oder in zwei sehr unterschiedlichen Rollenspielen ein großes Abenteuer erleben: Für welches Sommer-Spiel entscheidet sich euer Geldbeutel in dieser Woche?