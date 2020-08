Gewinnspiel: Holt euch 2 x den echten LEGO Super Mario

Mario und Klötzchen: Eine Kombination, die im Normalfall mit der Vernichtung letztgenannter Bauteile endet. Könnte ja eine Münze drin versteckt sein! Glücklicherweise gibt es mit LEGO Super Mario nun eine friedvolle Symbiose, die ihr obendrein auch noch gewinnen könnt!

It's a-me! LEGO Super Mario!

LEGO kennt jeder, Super Mario kennt auch jeder. Warum es erst jetzt zu der Kombination aus beiden Größen kommt, weiß niemand so genau, aber hey: Wir sollten uns lieber darüber freuen, dass es so ist! Neben dem Starter-Set mit einem interaktiven LEGO Super Mario soll es noch weitere 13 Sets geben, damit Fans der beiden Spielegrößen noch viele Abenteuer erleben können!

Das Besondere an LEGO Super Mario: Die Mario-Figur verfügt über einen integrierten LCD-Bildschirm, der mit speziellen Aktionssteinen interagiert. Jedes Set bietet dafür neue Herausforderungen. Und ganz so, wie ihr es euch von Super Mario erwartet, sammelt er selbst in seiner LEGO-Form noch Münzen in eigens gestalteten Spielwelten ein.

Wie ihr sicher wisst, hat Mario eine Vorliebe für spezielle Power-Anzüge. Das i-Tüpfelchen in LEGO Super Mario sind eben diese! Mit zehn Sammelfiguren ist auch dieser spielerisch immens wichtige Aspekt abgedeckt. Und ganz klar: Eine Reihe von Marios bekanntesten Gegnern ist natürlich auch zu haben. Eine kostenlose App, die das greifbare Spielerlebnis mit High Scores und Bauanleitungen erweitert, rundet das Paket ab.

Ihr wollt das alles in Aktion sehen? Kein Problem, schaut euch den Trailer dazu an:

Ich will gewinnen! Was muss ich tun?

Nintendo und LEGO zeigen sich von ihrer großzügigen Seite und wollen gleich zwei Gewinner glücklich machen! Das gibt es zu gewinnen:

Es gibt zwei Sets, jeweils bestehend aus:

1 x Abenteur mit Mario - Starterset

1 x Piranha-Pflanze-Powerwippe - Erweiterungsset

1 x Baumeister Mario - Anzug

1 x Propeller-Mario - Anzug

Damit ihr die Chance auf eines dieser Sets erhaltet, müsst ihr lediglich folgende Frage richtig beantworten:

Welche dieser Aussagen ist FALSCH?

a) LEGO ist die bahnamtliche Abkürzung für den Bahnhof Eilenburg Ost

b) LEGO ist ein schwedischer Spielzeughersteller

c) Antonín LEGO war ein tschechischer Komponist

d) LEGO ist die Abkürzung für „leg godt“, dänisch für „spiel gut“

Schickt uns eure Antwort per E-Mail an die Adresse aktion@spieletipps.de und achtet dabei bitte unbedingt auf folgende Regeln:

Schreibt in die Betreffzeile das Kennwort "LEGO MARIO".

Vergesst nicht, eure Antwort in der Mail anzugeben.

Nennt uns bitte unbedingt euren Namen und eure Adresse, da wir ansonsten eure Preise im Falle eines Gewinnes nicht zustellen können.

Bitte achtet auf Vollständigkeit, es ist wirklich nicht schwer. Unvollständige Einsendungen scheiden leider aus, selbst wenn sie gezogen werden. Einsendeschluss ist Dienstag, der 25. August 2020 um 23.59 Uhr.

Die Gewinner werden unter allen richtigen Einsendungen ausgelost und im Anschluss per Mail über den Gewinn benachrichtigt.

Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erklärt ihr euch damit einverstanden und bestätigt, dass ihr die Teilnahmebedingungen und die Datenschutzbedingungen gelesen und akzeptiert hast. Alle personenbezogenen Teilnehmerdaten werden spätestens 30 Tage nach Ablauf des Gewinnspiels aus unseren aktiven Systemen gelöscht. Eure Adressdaten werden ausschließlich zum Versand der Gewinne an die PR-Agentur von Nintendo weitergegeben und werden darüberhinaus nicht weiterverwendet.

Nun legt aber los! Diese hübschen Preise gewinnen sich nicht von allein! Wir wünschen euch viel Spaß bei der Teilnahme und drücken euch allen schon mal ganz fest die Daumen.