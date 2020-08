Neues Arkham-Spiel: Wird Batman als Hauptcharakter abgelöst?

WB Games Montreal hat Batman-Fans in den letzten Tagen einige versteckte Hinweise zum neuen Arkham-Spiel gegeben. Fans haben sich fieberhaft mit den rätselhaften Teasern beschäftigt – und vermuten jetzt einen neuen spielbaren Hauptcharakter.

Wird Batgirl im neuen Arkham-Spiel im Fokus stehen?

Am Samstag, den 22. August, wird während des "DC Fandome"-Events das neue Spiel von "Batman - Arkham Origins"-Studio WB Games Montreal vorgestellt. In den vergangenen Tagen hat der Entwickler Batman-Fans mit kryptischen Tweets und einer mysteriösen Website schon einmal auf den Geschmack gebracht – und alles scheint dabei auf einen neuen wichtigen Hauptcharakter hinzudeuten.

Court of Owls: Neue Bösewichter im Arkham-Universum

Schon seit den ersten Gerüchten haben Fans vermutet, dass der sagenumwobene Court of Owls eine große Rolle im neuen Batman-Spiel spielen würde. Der neue Teaser, der von WB Games Montreal veröffentlicht wurde, scheint dies zu bestätigen. In dem kurzen Videoclip erscheint das Logo der düsteren Verschwörungsorganisation.

Darüber hinaus führt der Teaser-Clip allerdings auch auf die Website r3dakt3d.com, auf der Fans ihre detektivischen Fähigkeiten unter Beweis stellen können. Mit etwas Geschick kann dort die Zahl 761941364995 aufgedeckt werden, die wiederum auf das Barcode-Etikett von der Ausgabe 359 von DC Comics deutet – dem Debüt-Comic von Batgirl.

Wird Batman von Batgirl abgelöst?

Diese Offenbarung heizt die Gerüchteküche kurz der Enthüllung des Spiels ordentlich an: Bedeutet es, dass Batgirl im neuen Arkham-Abenteuer die Hauptrolle übernehmen wird? Nach dem recht ambivalenten Ende von Batman - Arkham Knight wäre es durchaus möglich, dass Batman nicht mehr als Hautpcharakter auftreten würde. Und im DLC dieses Spiel konnte Batgirl ebenfalls bereits gespielt werden.

Wenn sich das neue Arkham-Spiel tatsächlich in erster Linie um die Machenschaften des Court of Owls drehen wird, könnte auch die gesamte Bat-Familie auftreten. Denn in den Comics über die schattenhafte Organisation sind sowohl Batman als auch Batgirl, Robin, Nightwing und Red Hood involviert. Warum der Teaser in diesem Fall allerdings exklusiv auf Batgirl abzielt, würde damit nicht erklärt. Es bleibt Fans damit wohl nichts anderes übrig, als auf die offizielle Enthüllung des Spiels am Samstag zu warten.

