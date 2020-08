PlayStation Store: Spiel kostet für kurze Zeit 10.000 Euro

Im PlayStation Store könnt ihr sowohl Schnäppchen als auch sehr teure Sammlereditionen kaufen. Aber ein Spiel toppt alles: Beim Stöbern entdeckte ein spieletipps-Leser kürzlich ein Spiel, das 10.000 Euro kostet. Was ist denn da passiert, Sony?

PS4-Spiel für 10.000 Euro: Ob es wohl jemals im Sale sein wird?

Renn-Spiel erhält hohen Sammlerwert - oder auch nicht

Der spieletipps-Leser Jean-Yves Meyer ließ uns kürzlich ein sehr kurioses Bild zukommen: Beim Stöbern im PlayStation Store warf er einen Blick in die Spieleliste mit "PS Plus"-Rabatten und stieß dort auf das Spiel WRC 8 FIA World Rally Championship. Die Rennsimulation stammt aus dem Jahr 2019 und besitzt anscheinend jetzt schon einen hohen Sammlerwert.

Entweder das oder WRC 8 ist, ohne dass jemand davon wusste, die beste und realistischte Rennsimulation aller Zeiten, deren Erleben sich nur äußerst reiche PS4-Gamer leisten können. Wer dieses "seltene" Spiel erwerben möchte, muss laut dem PlayStation Store 10.000 Euro zahlen.

WRC 8 FIA World Rally Championship: Für diesen Preis muss es entweder sehr selten oder sehr gut sein. Quelle: Jean-Yves Meyer.

Nein, so teuer ist WRC8 dann doch nicht: Aktuell erhaltet ihr auf das Spiel sogar 66 Prozent Rabatt.

Aber Spaß beiseite - Das Spiel hat weder einen hohen Sammlerwert noch möchte Sony reiche PS4-Gamer ins Visier nehmen. Wie auch Jean-Yves vermutet, handelt es sich hierbei höchstwahrscheinlich um einen sehr lustigen Bug im PlayStation Store.

Da auch Spiele wie Sherlock Holmes und Destroy All Humans! unnatürlich viel kosten, wird der Bug vermutlich durch eine fehlerhafte Aufnahme der Spiele in die "PS Plus Rabatt"-Liste zustande gekommen sein. Mittlerweile hat Sony den Fehler auch behoben.

Ein lustiger Bug im PlayStation Store verschaffte einem Spiel für kurze Zeit einen hohen Sammlerwert. Für einen Moment durften Besitzer von WRC 8 FIA World Rally Championship richtig angeben. Oder handelt es sich hierbei doch um eine Marketing-Aktion, die keiner versteht?