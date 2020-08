Fall Guys: Entwickler droht damit, ein Team auszulöschen - es liegt an euch

Die Entwickler von Fall Guys: Ultimate Knockout stellen der Community eine Aufgabe. Hier erfahrt ihr, was ihr tun müsst, damit das unbeliebteste Team endlich aus dem Spiel entfernt wird.

"Fall Guys"-Spieler können unbeliebtes Team loswerden.

Der Twitter-Account von Fall Guys: Ultimate Knockout ist äußerst aktiv. In einem neuen Aufruf an die Community schlagen die Entwickler jetzt vor, das unbeliebte gelbe Team restlos auszulöschen.

Die Drohung ist für viele Spieler jedoch ein lange ersehnter Traum. Das gelbe Team in Fall Guys hat den Ruf, verflucht zu sein. Es ist ein ewiger Pechvogel und dazu bestimmt alle Team-Spiele zu verlieren. Sollte der Tweet der Entwickler mehr als 1 Million Retweets erreichen, versprechen sie, den Fluch endlich zu brechen.

Yooooo



Alex just said he would delete the yellow team if we can get 1 million retweets



1 RT = 1 Millioneth of a delete pic.twitter.com/3D9YqdPi3R