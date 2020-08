Von wegen Sommerloch: Das Monatsende bietet noch einmal jede Menge Auswahl - egal ob sportliche Betätigung, alte Klassiker oder ärztliche Chaos-Untersuchungen.

Die Releases der Kalenderwoche 35.

Street Power Football | 25. August

PC / PS4 / Xbox One / Switch

Mit Street Power Football will Entwickler SFL Interactive in die großen Fußstapfen von FIFA Street schlüpfen. So heißt es unter anderem, dass Over-The-Top-Fußball mit Arcade-Gaming kombiniert wird, wodurch schnelle und actionreiche Partien entstehen sollen. In insgesamt sechs Spielmodi könnt ihr euer Talent unter Beweis stellen und sogar online mit und gegen Freunde(n) antreten.

Mit "Become The King" könnt ihr zudem an einem Story-Modus teilnehmen und euch an den besten Spielern der Welt messen. Dies beinhaltet, dass ihr sämtliche Disziplinen perfektionieren müsst. Der Release von Street Power Football findet zeitgleich auf dem PC und den drei großen Konsolen statt.

Final Fantasy Crystal Chronicles: Remastered | 27. August

PS4 / Switch

16 Jahre ist es her, da ist Final Fantasy Cristal Chronicles für den Nintendo Gamecube erschienen. Nach all der Zeit bringt Square Enix nun den Release einer Remastered-Version des ungewöhnlichen Serienablegers an den Start. Darin begleitet ihr eine Kristall-Karawane auf der Suche nach Myrrhe, einer wertvollen Flüssigkeit. Diese wird benötigt, um den Kristall mit Energie zu versorgen, der die Welt vor dem tödlichen Miasma beschützt.

Die Neuauflage von Final Fantasy Crystal Chronicles unterstützt auch Crossplay:

Während die damalige Gamecube-Version lediglich einen lokalen Koop an Bord hatte, gibt es jetzt in der Neuauflage einen Online-Mehrspieler-Modus für bis zu vier Spieler. Dieser unterstützt zudem Crossplay zwischen den verschiedenen Plattformen. Darüber hinaus gibt es ein paar Änderungen an der Spielmechanik sowie natürlich eine optische Überarbeitung.

Surgeon Simulator 2 | 27. August

PC

Im ersten Surgeon Simulator ist schon so mancher daran gescheitert, ein echter Chefarzt zu sein. Im Nachfolger müsst ihr ein solches Unterfangen nicht mehr alleine in Angriff nehmen. Stattdessen geht es mit bis zu drei weiteren Freunden erneut in den Operationssaal. Zudem steuert ihr nicht mehr nur noch eine Hand, sondern gleich einen ganzen Arzt, aber dennoch soll jede Menge Chaos vorprogrammiert sein. Am Ende stellt sich die Frage: Seid ihr ein Chirurg oder eher ein Schlächter?

Der Release des Surgeon Simulator 2 findet vorerst nur für den PC und dort exklusiv im Epic Games Store statt. Eine Umsetzung für die Konsolen ist bislang nicht angekündigt.

Wasteland 3 | 28. August

PC / PS4 / Xbox One

Wasteland 3 entführt euch erneut in ein postapokalyptisches Szenario. Als Desert Ranger begebt ihr euch in das zugefrorene Colorado, um den dortigen Patriarchen bei der Rache gegen seine blutrünstigen Kinder zu unterstützen. Als Spieler baut ihr eure eigene Basis auf, trainiert neue Rekruten, trefft wichtige Entscheidungen und kämpft in rundenbasierten Gefechten um euer Leben.

Die Endzeit in Wasteland 3 ist kein Zuckerschlecken:

Erstmals in der Serie könnt ihr die Geschichte von Wasteland 3 auch im Koop-Modus erleben. Dieser steht zum Release für PC, PlayStation 4 und Xbox One bereit. Ob auch die Nintendo Switch in Zukunft mit dem Rollenspiel bedient wird, ist offen.

Project Cars 3 | 28. August

PC / PS4 / Xbox One

Anspruchsvolle Fahrphysik, der bislang größte Fuhrpark der Seriengeschichte und neue Strecken: Auf dem Blatt Papier präsentiert sich Project Cars 3 als klassische Fortsetzung. Die vermeintlich größte Änderung steht im Karrieremodus an: Ein Erfahrungspunktesystem. Damit steigt ihr von den unteren Rennklassen bis hoch zur Crème de la Crème der Rennpiloten auf. Darüber hinaus soll das Rennspiel Neueinsteigern gegenüber freundlicher eingestellt sein.

In Project Cars 3 erwarten euch abermals heiße Rennen:

Die Release-Version von Project Cars 3 wird am PC zudem VR-Unterstützung bieten. Die PlayStation VR geht jedoch leer aus. Zudem ist noch unklar, ob das Rennspiel in Zukunft auch auf der Nintendo Switch erscheinen wird.

Madden NFL 21 | 28. August

PC / PS4 / Xbox One

Aufgrund der Corona-Pandemie ist die Zukunft der kommenden NFL-Saison noch nicht bis ins letzte Detail geklärt. Virtuell liefert Electronic Arts hingegen den aktuellen Serienteil pünktlich ab. Wie gewohnt gibt es das starke Lizenzpaket kombiniert mit ein paar spielerischen Änderungen. Unter anderem gibt es verbesserte Ballträger-Mechaniken und die Steuerung des Runningbacks und Receivers wurde überarbeitet.

Zum Release erscheint Madden NFL 21 wie gehabt für PC, PlayStation 4 und Xbox One. Wer anschließend und noch vor Madden NFL 22 auf die Next-Gen-Konsolen umsteigt, erhält ein kostenloses Upgrade der Spiellizenz. Ausgenommen sind jedoch die Disc-Versionen.

Captain Tsubasa: Rise of New Champions | 28. August

PC / PS4 / Switch

Wer hingegen keine Lust auf eine Simulation, sehr wohl aber virtuellen Sport hat, der könnte seinen Spaß in Captain Tsubasa: Rise of New Champions finden. Basierend auf dem Anime geht es hier vor allem um temporeiche und leicht überzogen inszenierte Arcade-Action. Die Steuerung ist laut dem Entwickler zugänglich, es gibt zahlreiche Spezialmanöver und natürlich viele bekannte Gesichter aus der Vorlage, darunter Tsubasa selbst.

Wie im Anime erlebt ihr auch im Tsubasa-Spiel eine klassische Sport-Geschichte:

Neben einem Singleplayer-Modus könnt ihr außerdem online gegen eure Freunde antreten. Allerdings findet der Release nur auf dem PC, der PlayStation 4 und Nintendo Switch statt. Besitzer einer Xbox One schauen einstweilen in die Röhre.

Jump Force | 28. August

Switch

Dragon Ball, Naruto, One Piece, Death Note, Yu-Gi-Oh und viele weitere bekannte Animes treffen sich in Jump Force. Das Prügelspiel basierend auf dem "Weekly Jump Manga"-Universum liefert enormen Fan-Service und eine Geschichte, in der die Anime-Welt mit der echten Welt kollidiert. Das könnte zu einer Katastrophe führen, die ihr auf jeden Fall verhindern müsst.

In Jump Force kommen stehen viele verschiedene Anime-Welten im Fokus:

Jump Force ist bereits schon seit über einem Jahr erhältlich. Erst jetzt folgt aber der Release für die Nintendo Switch als sogenannte Deluxe Edition. Inhaltlich gibt es das Basisspiel inklusive aller bisher erschienenen Charaktere aus dem ersten Character Pass. Außerdem gibt es auf der Nintendo Switch exklusiv einen "3 vs. 3"-Offline-Modus.

Fußball oder Football auf unterschiedliche Art und Weise, ein Anime-Abenteuer der ungewöhnlichen Art, einen Gamecube-Klassiker neu erleben, heiße Rennen fahren oder im Operationssaal glänzen: Wie sieht euer Ausflug in dieser Woche aus?