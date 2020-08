13 moderne Spiele, die mit 90er-Grafik "nostalgisch" aussehen würden

Grafik ist nicht alles! Naja, wenn GTA 5 und andere moderne Blockbuster vor 20 Jahren erschienen wären, hätten sie sehr ... nostalgisch ausgesehen. Wir haben 13 Spiele in die Zeitmaschine geworfen und uns ein wenig gegruselt.

Egal wie pixlig Trevor aus GTA 5 in den Neunzigern ausgesehen hätte - sein Wahnsinn bleibt derselbe.

Wenn GTA 5, Assassin's Creed und Co. vor 20 Jahren erschienen wären ...

GTA 5, Assassin's Creed und The Last of Us verfügen nicht nur über eine gute Geschichte, eine hübsche Welt, ein cooles Gameplay, sondern auch über eine atemberaubende Grafik. Aber was würde passieren, wenn diese Spiele sich in der pixligen Neunziger-Grafik wiederfinden würden?

In der unteren Bilderstrecke könnt ihr euch selbst davon überzeugen. Wir warnen euch aber jetzt schon vor: Der Pixellook ist zwar nostalgisch, aber auch etwas "unvorteilhaft". Entscheidet selbst, was überwiegt und welches dieser Spiele ihr trotz pixliger Grafik spielen würdet.

Videospiele in den Neunzigern waren schön - und pixlig. Tatsächlich stellt sich die spannende Frage, wie sich die modernen Spiele mit Neunziger-Grafik gespielt hätten. Hätte man das ausgehalten oder vielleicht sogar ein nostalgisches Erlebnis verspürt? Solange Modder sich nicht an diese Retro-Portierungen setzen, werden wir es vermutlich nie herausfinden.