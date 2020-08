Fall Guys belohnt den besten Spieler - seid ihr es?

In Fall Guys: Ultimate Knockout kämpfen jeden Tag tausende Spieler um die begehrten Kronen. Einer von ihnen ist jedoch der allerbeste und wird jetzt von den Entwicklern belohnt. Vielleicht ist es sogar einer von euch.

Schaut nach, ob ihr der beste "Fall Guys"-Spieler seid. Bildquelle: Getty Images/ ChrisGorgio

Mit Fall Guys: Ultimate Knockout hat Entwickler Mediatonic einen wahren Überraschungshit geschaffen. Jetzt wollen sie etwas an den absoluten Spitzenreiter der Community zurückgeben.

Auf Twitter schreiben sie, dass der aktuell beste Fall Guy mit einem Kostüm belohnt wurde, dass eigentlich erst am Samstag erscheint. Der Spitzenspieler wurde demnach aus einer Statsitk ermittelt, die vermutlich anzeigt, wer die meisten Kronen gesammelt hat. Sie selbst wüssten jedoch nicht, wer genau es sei. Darum starten sie nun einen Aufruf, um den "FallenOne" zu finden.

OKAY, I'VE GONE ROGUE AND DONE A MEME



I've found the player who is STATISTICALLY the BEST



I've just given them Saturday's costume early LOL



Someone out there now has the costume!



CHECK YOUR INVENTORY



We actually don't even know who it is lol



WHO IS #TheFallenOne ?!?