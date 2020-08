PS5: Entwickler stellen Controller-Features in Spider-Man und Horizon 2 vor

Die PlayStation 5 bekommt mit dem DualSense auch einen brandneuen Controller. Die Entwickler von heiß ersehnten Spielen wie Spider-Man und Horizon 2 verraten jetzt, welche Features er bieten wird.

Der DualSense-Controller soll Vorteile für PS5-Spieler bringen.

Entwickler schwärmen vom PS5-Controller

Selbst der Controller der PlayStation 5 soll spannende neue Features zu bieten haben. Auf dem PlayStation-Blog lässt Sony jetzt die Entwickler einiger Spiele für die nächste Konsolengeneration zu Wort kommen.

Brian Horton, der Creative Director für Spider-Man erklärt: "Das Genauigkeit des haptische Feedbacks lässt uns einige neue Dinge zu tun. Wir werden den Spielern Tipps, geben, aus welcher Richtung Angriffe kommen, indem wir das Feedback des DualSense nutzen."

Das Vibrieren soll weiterhin auch einige Attacken, wie den Venom Punch, von Spidey widerspiegeln. Im Fall von Horizon Forbidden West gebe es neue Waffen, die eine besondere Rolle ausfüllen werden. Der Controller sorge dafür, dass das sich der Kampf sich noch befriedigender anfühlt.

DualSense soll dem Spieler helfen können

Auch das Remake von Demon's Souls soll von den Features des Controllers profitieren. Die Kämpfe seien dadurch noch dunkler und tödlicher. Der Spieler könne jeden Schlag spüren, den er austeilt aber gleichzeitig die Konsequenzen fühlen, wenn er den Schlag eines riesigen Bosses blockt.

Das Action-Adventure-Spiel Deathloop geht sogar noch weiter. Sollte eure Waffe klemmen, werde auch der Trigger des Controllers blockiert. Somit wisse der Spieler bereits, dass er etwas unternehmen muss, bevor er die entsprechende Animation sieht.

Fans von Rennspielen können sich auf Gran Turismo 7 freuen. Dort könne der Spieler genau einschätzen, wie das Auto reagiert, wenn gebremst oder Gas gegeben wird. Das haptische Feedback sei dem früheren Vibrieren dabei weit überlegen.

Der Controller der PlayStation 5 soll in Spielen wie Spider-Man, Horizon 2 und Demon's Souls einige Vorteile bringen. Was haltet ihr vom DualSense? Besucht gerne unsere Facebook-Seite und schreibt es uns dort in die Kommentare.