Ghost of Tsushima: Breakdance-Glitch sorgt für viele Lacher

In Ghost of Tsushima geht es eigentlich um Samurai-Traditionen, Ehre und Freiheit - manchmal sorgt das Spiel allerdings auch für Momente unfreiwilliger Komik. Zum Beispiel mit einem ganz besonderen Breakdance-Glitch, den jetzt ein Reddit-User gepostet hat.

Glitch of Tsushima: Eine unfreiwilige Breakdance-Einlage sorgt für Komik.

Ghost of Tsushima ist ein oft bedächtiges, ernstes und wunderschön anzuschauendes Spiel – außer wenn es zu skurrilen Momenten voller unfreiwilliger Komik kommt, wie sie von Spielern dank Glitches immer mal wieder erlebt werden. Einer dieser Momente, eine unfreiwillige Rutsch- beziehungsweise Tanzeinlage einer Dorfbewohnerin, wurde jetzt auf Reddit gepostet.

Ghost of Tsushima: Breakdance-Glitch im Video

Reddit-User whoisslaccen hat das Video von einer Dorfbewohnerin gepostet, die in Ghost of Tsushima in ihrer eigenen Glitch-Hölle gefangen zu sein scheint. Die Ecke eines Steinpodests stellt sie dabei offenbar vor eine unüberwindbare Hürde. Während ihre unglücklichen Bewegungsversuche allein schon ziemlich witzig sind, erhalten sie durch Jins einsetzendes Flötenspiel noch eine wunderbar musikalische Note – die Dame legt nun quasi eine Art Breakdance aus dem 13. Jahrhundert hin.

Der User whoisslaccen scheint zudem nicht der einzige Spieler zu sein, dem dieser Glitch in Ghost of Tsushima aufgefallen ist. Kommentare unter dem Post bezeugen, dass auch Andere die Breakdance-Versuche des NPCs entdeckt haben. Die namenlose Dorfbewohnerin ist übrigens auch nicht die einzige Figur im Spiel, die rutschige Sohlen zu haben scheint. Nutzer GenorissonOnSmith hat auf Reddit ein ganz ähnliches Missgeschick von Sensei Ishikawa gepostet, der (ganz ohne Musik) das Gleichgewicht verliert. Schaut euch hier den Videoclip an:

Ghost of Tsushima: Ernstes Spiel, witzige Glitches

Ghost of Tsushima hat mit seinen wunderschönen Landschaften und seiner mitreißenden Story ohne Frage die Erwartungen vieler Gamer übertroffen. Gerade in Anbetracht der ernsten und bedächtigen Atmosphäre des Spiels wirken die Glitches und Tricks, die Fans in den letzten Wochen gefunden haben, aber umso witziger. Zum Beispiel wurden Spieler bereits von gnadenlosen Pfeil-Salven zum Fliegen gebracht oder an ungewöhnlichen Orten von Bären attackiert. Die Breakdance-Einlage wird bestimmt nicht der letzte Glitch bleiben, auf den Spieler in Ghost of Tsushima aufmerksam werden.

