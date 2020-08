CoD: Modern Warfare - Toxisches Verhalten wird mit Achievement belohnt

Spieler in Shootern sind nicht immer nett zueinander. Einem Reddit-Nutzer fällt jedoch auf, dass es in Call of Duty: Modern Warfare jetzt sogar ein Achievement für respektloses Verhalten gibt.

in Cod: Modern Warfare gibt es eine Belohnung fürs Trollen. Bildquele: Getty Images/Olga Kurbatova

CoD: Modern Warfare bekommt ein Achievement für "Tea-Bagging"

Ein neues Achievement in Call of Duty: Modern Warfare fördert toxisches Spielerverhalten. Dem Reddit-Nutzer "PewPewDave" ist ein neues Achievement namens "Sweet Tunes" aufgefallen. Die Beschreibung dafür lautet folgendermaßen:

"Duckt euch schnell hintereinander über mehreren Spielern, nachdem ihr sie getötet habt."

Zur Belohnung winkt ein kleiner Waffenanhänger in Form eines kleinen Wesens, das Musik hört. In den Kommentaren des Reddit-Potst wird angemekrt, dass es ein wenig wie Mrs. Puff, die Fahrlehrerin von SpongeBob, aussieht.

Das Achievement verlangt jedoch eindeutig, dass ihr eure Gegner "tea-baggt". In einer Runde mit Freunden, mag das Kriechen über der Leiche des Besiegten für Lacher sorgen. Im öffentlichen Multiplayer wird es jedoch generell als respektlos angesehen.

Vielleicht sollten Activision and Infinity Ward nicht aktiv dazu beitragen, dass die Spielumgebung noch toxischer wird. Wie Reddit-Nutzer in den Kommentaren anmerken, gab es jedoch bereits in CoD: Ghosts einen ähnlichen Auftrag.

