Portal-Kostüm in Fall Guys: Erst bekam es der beste Spieler, jetzt ihr

Der beste Spieler in Fall Guys: Ultimate Knockout bekam von den Entwicklern ein geheimes Kostüm geschenkt. Jetzt erhält jeder die Chance, an einem Crossover mit Portal 2 teilzunehmen.

Fall Guys: Ultimate Knockout erhält ein Portal-Kostüm.

Update vom 24.08.2020 - 11:49 Uhr

Entwickler Mediatonic schenkte dem besten Spieler in Fall Guys: Ultimate Knockout ein zeitlich exklusives Kostüm. Auf Twitter wird jetzt verraten, dass es sich um P-body aus Portal 2 handelt.

Da der Roboter P-body bereits eine unverkennbare Ähnlichkeit zu den Bohnen aus Fall Guys aufweist, wirkt seine Wahl nur natürlich. Bei dem dem gesuchen "FallenOne" hat es sich laut dem offiziellen Twitter-Account um den Streamer Dr Lupo gehandelt. Seit Samstag hat nun allerdings jeder Spieler die Chance, das Kostüm im Shop zu erwerben.

Originalmeldung vom 21.08.2020 - 14:18 Uhr

Mit Fall Guys: Ultimate Knockout hat Entwickler Mediatonic einen wahren Überraschungshit geschaffen. Jetzt wollen sie etwas an den absoluten Spitzenreiter der Community zurückgeben.

Auf Twitter schreiben sie, dass der aktuell beste Fall Guy mit einem Kostüm belohnt wurde, dass eigentlich erst am Samstag erscheint. Der Spitzenspieler wurde demnach aus einer Statsitk ermittelt, die vermutlich anzeigt, wer die meisten Kronen gesammelt hat. Sie selbst wüssten jedoch nicht, wer genau es sei. Darum starten sie nun einen Aufruf, um den "FallenOne" zu finden.

OKAY, I'VE GONE ROGUE AND DONE A MEME



I've found the player who is STATISTICALLY the BEST



I've just given them Saturday's costume early LOL



Someone out there now has the costume!



CHECK YOUR INVENTORY



We actually don't even know who it is lol



WHO IS #TheFallenOne ?!?