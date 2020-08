Apple muss Fortnite-Angriff abwehren, um Riesenchaos zu verhindern

Im Krieg zwischen Epic Games, Google und Apple stellt sich der Fortnite-Entwickler als Kämpfer für das Gute dar. Aber wie neue Details zeigen, geht es hierbei für jeden Beteiligten um sehr viel. So will Apple nicht nur den Angriff von Epic abwenden, sondern auch Schlimmeres verhindern.

Update vom 24. August 2020, 13 Uhr 20

Vor zwei Wochen entschied sich Entwickler Epic Games dazu, die Store-Gebühren von Google und Apple zu umgehen. Kurzerhand warfen beide Giganten sein Spiel Fortnite raus. Als Epic Games die beiden Unternehmen vor Gericht zog, drohte Apple damit, dem Fortnite-Entwickler sämtliche Apple-Tools zu entziehen, wenn er nicht bis zum 28. August einlenken sollte.

Aber geht es bei dem angekündigten Super-Gau nur um einen Machtbeweis? Kürzlich äußerte sich Phil Schiller, der Konzernmanager von Apple, in einer gerichtlichen Stellungnahme zu den Hintergründen der Maßnahmen. Laut ihm ginge es vor allem darum, den App-Store und sein Geschäftsmodell zu beschützen. Sollte Epic Games mit seinem Manöver durchkommen, würde das „allen Entwicklern zeigen, dass sie die Verpflichtungen ignorieren können, die sie mit ihren Verträgen mit Apple eingingen“.

Epic's Umgehung der Store-Gebühren sei eine „bewusste Entscheidung (gewesen), Apple zu betrügen“, so Schiller. Bereits im Juni 2020 habe der Epic-CEO Tim Sweeney dem Unternehmen gegenüber das neue Zahlungsmodell vorgestellt, woraufhin Apple es abgelehnt hat. Nun habe Epic dieses selbstständig umgesetzt. Auf Twitter kritisierte Sweeney diese Darstellung, dass Epic Games eine Sonderbehandlung haben wolle. Laut ihm - und das bestärkt Apples Vorhersage einer Rebellion - hoffe man, „dass Apple diese Optionen auch allen iOS-Entwicklern gleichermaßen zur Verfügung stellt“.

Epic bleibt weiterhin auf seinem Angriffskurs, Apple tut es auch und bis zum Auslaufen des Ultimatums sind es noch vier Tage. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Situation weiterentwickelt.

Epic Games hat zehn Tage Zeit. Wenn der Entwickler nicht einlenkt, beendet Apple die Beziehungen.

Update vom 18. August 2020, 11 Uhr 2

Nachdem Epic Games die Store-Gebühren für Fortnite mit dem neuen Modell Epic Direct Payment umging, entfernten Google und Apple das "Battle Royale"-Spiel aufgrund des Richtlinien-Verstoßes. Der Fortnite-Entwickler leitete daraufhin rechtliche Schritte ein und rief seine Community dazu auf, gegen die beiden Unternehmen zu protestieren.

Während Google sich für Gespräche bereiterklärt hat, zeigt sich Apple weniger kooperativ: Wie Epic über Twitter angab, hat Apple ihn vor ein Ultimatum gestellt: Sollte Epic Games bis zum 28. August nicht das "Epic Direct Payment"-Modell entfernen, werden dem Entwickler sämtliche Apple-Accounts entzogen.

