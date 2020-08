PS5 vs. Switch: Nintendo könnte Sony schlagen

Die PlayStation 5 gilt als großer Favorit der nächsten Konsolengeneration. Nun könnte Sony jedoch einem unerwarteten Gegner gegenüberstehen. Hier erfahrt ihr, warum die Nintendo Switch an der PS5 vorbeiziehen könnte.

Kann die Switch die PS5 im Weihnachtsgeschäft besiegen? Bildquelle: Getty Images Nerthuz

Verliert die PS5 gegen die Switch?

Eigentlich wird die Xbox Series X als größter Konkurrent der PlayStation 5 gesehen. Ein Branchenexperte vermutet nun jedoch, dass Sonys neue Konsole das wichtige Weihnachtsgeschäft an die Nintendo Switch verlieren könnte.

Wie DualShockers berichtet, sehen Analysten von Ace Securities Co die Switch klar im Vorteil. So habe die Coronavirus-Pandemie Nintendo in die Taschen gespielt. Während sie in normalen Jahren etwa 10 Prozent mehr Gewinn zum Vorjahr machen, steigerte sich der Profit seit der Pandemie um 48 Prozent.

Gleichzeitig habe es in dieser Zeit einige Produktionsengpässe gegeben, sodass die Switch kaum zu bekommen war. Da diese nun langsam behoben werden, könnte der gesteigerte Bedarf genutzt, und um die Weihnachtszeit noch mehr Konsolen verkauft werden.

Auf dem japanischen Blog Esutera ist eine englische Version der Begründung zu finden:

Die Switch hat außerdem noch einen weiteren großen Vorteil: Sie wird voraussichtlich deutlich günstiger sein. Auf Amazon gibt es die Konsole bereits auf 321,67 Euro. Eine Switch Lite gibt es sogar schon ab 203,30 Euro. (Preise und Verfügbarkeit entsprechen der Entstehung dieser Meldung).

Viele Kunden könnten zum Weihnachtsgeschäft also doch lieber zur Switch greifen und die PS5 links liegen lassen. Wenn ihr weitere Informationen zu Sonys neuer Konsole haben wollt, haben wir hier eine Übersicht für euch zusammengestellt.

Wie gut kennt ihr euch mit den Sony-Konsolen aus?

