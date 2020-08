Gotham Knight & Suicide Squad: Erste Trailer entfesseln Hype

Am Wochenende präsentierte Comic-Gigant DC dutzende neue Projekte, darunter auch die beiden neuen Spiele Arkham Knights und Suicide Squad: Kill The Justice League.

In Gotham Knights übernehmt ihr die Rolle von vier unterschiedlichen Helden.

Die perfekte Gelegenheit, um die berühmte Batman: Arkham Collection nachzuholen:

Batman: Arkham Collection auf Amazon anschauen

Neue Sheriffs in Arkham City und 4 Deppen gegen Superman

Auf dem DC FanDom-Event erhielt die Community eine Roadmap der Freude: Mehrere Filme und Spiele sind auf dem Weg und überschlagen sich alle gegenseitig mit spannenden Prämissen, Helden und Bösewichten.

In Gotham Knights werdet ihr nicht in die Rolle von Batman schlüpfen, sondern in die der titelgebenden Gotham Knights: Batgirl, Nightwing, Red Hood und Robin sollen sowohl gegen Doktor Freeze als auch gegen den mysteriösen Court of Owls antreten. Das Spiel wird von Warner Bros. Montréal entwickelt und soll 2021 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und PC erscheinen.

Jetzt müssen andere Helden Arkham retten:

Auch die Suicide Squad meldet sich zurück, doch dieses Mal mit einem an sich unmöglichen Auftrag: In Suicide Squad: Kill the Justice League sollen Harley Quinn und Co. die Truppe rund um Superman ausschalten, die von einer seltsamen Macht verschlungen wurde. Aktuell gibt es zum neuen Spiel von Entwickler Rocksteady nur einen coolen Trailer ohne Gameplay zu sehen.

Als Releasezeitraum wird das Jahr 2022 genannt, Fans werden sich also noch eine lange Zeit gedulden müssen, bis es mehr zum Spiel zu sehen geben wird. Die Truppe mit Harley Quinn, Deadshot, King Shark und Boomerang ist aber jetzt schon sehr sympathisch.

Der bisher größte Auftrag der Suicide Squad:

Auf dem DC FanDom-Event wurden viele neue Projekte im beliebten Comic-Universum vorgestellt, darunter die beiden neuen Spiele Arkham Knights und Suicide Squad: Kill The Justice League. Auch wenn es bisher noch nicht viel zu sehen gab, die Trailer machen Lust auf mehr.