CoD: Modern Warfare - Spieler killt mit Schlagzeug

Ein Reddit-Nutzer beweist, dass es in Call of Duty: Modern Warfare auch auf das eigene Rhythmusgefühl ankommt. In einem viralen Video zeigt er, wie er mithilfe von Trommeln und Becken Kills erzielt.

CoD: Modern Warfare kann mit verrückten Controllern gespielt werden. Bildquelle: Getty Images/ Nerthuz

CoD: Modern Warfare auf einem Schlagzeug

Videospiele lassen sich inzwischen mit fast allen Geräten spielen. Auch Musikinstrumente sind davon nicht ausgenommen. Der Streamer "leDeanoBeano" zeigt der Reddit-Community, dass er in Call of Duty: Modern Warfare auch mit einem Schlagzeug killen kann.

CoD: Modern Warfare auf Amazon ansehen

Sein Video hat in kürzester Zeit mehr als 70.000 Upvotes erhalten. Mithilfe von gezieltem Trommelwirbel tastet er sich an sein Ziel heran und bringt es ins Fadenkreuz seines Scharfschützengewehrs. Danach fehlt nur noch ein Schlag auf die Becken und der Gegner liegt am Boden.

Kurz darauf ist es ihm gelungen, auch ein Gulag-Match mit dem Schlagzeug zu gewinnen. Der Zweikampf klingt wie ein nervenaufreibendes Solo, doch zum Schluss ist sein Gegner den rhythmischen Feuerstößen nicht gewachsen.

In den Kommentaren wird die Leistung gefeiert. Vor allem für die Besiegten sei es sehr peinlich, von einem Spieler getötet zu werden, der mit einem Schlagzeug zockt. Um ihretwillen ist zu hoffen, dass sie es niemals erfahren.

Könnt ihr Multiplayer-Maps anhand von Bildern erraten?

Ein erfinderischer Spieler killt seine Gegner in Call of Duty: Modern Warfare mithilfe eines Schlagzeugs und wird dafür von der Reddit-Community gefeiert. Was haltet ihr von diesem musikalischen Controller? Besucht gerne unsere Facebook-Seite und schreibt es uns dort in die Kommentare.