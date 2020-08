Der Herr der Ringe: Gollum - Erste Infos und Teaser-Trailer

Ab 2021 schleicht sich Gollum auf die PS5 und die Xbox Series X. Entwickler Daedalic hat sich jetzt ausführlicher zu Spielmechaniken und der Ansiedlung im "Der Herr der Ringe"-Universum geäußert.

Schau mir in die Augen, MEIN SCHATZZZ! Quelle: IGN

Warum sollte jemand Gollum spielen wollen?

Die Kreatur Gollum ist weder aus den Filmen von Peter Jackson, noch aus den Werken Tolkiens als großer Sympathieträger bekannt. Dennoch hat sich Entwickler Daedalic Entertainment, der sich in der Vergangenheit vor allem durch Adventures hervorgetan hat, dazu entschlossen, den Führer von Frodo und Sam zu seiner neuen Hauptfigur zu machen. Gegenüber IGN haben sich die Macher jetzt etwas ausführlicher über ihre Ideen für Mechaniken und Story geäußert und einen ersten Teaser zu Lord of the Rings: Gollum veröffentlicht.

Im Gegensatz zu "Der Herr der Ringe"-Umsetzungen wie Mittelerde: Schatten des Krieges wird es mit Gollum als Protagonisten deutlich weniger kämpferisch zugehen. Laut Aussage der Entwickler stehen eindeutig das Schleichen und das Klettern im Vordergrund. Passend zur Figur könnt ihr aber teilweise aus dem Hinterhalt angreifen und so unerkannt bleiben. Die Level sollen zum größten Teil abgeschlossene Bereiche sein, die manchmal mehr und manchmal weniger frei zu erkunden sein werden.

So düster wird es vermutlich nur in Mordor werden.

Und auch in einem weiteren Punkt grenzt sich das neue Projekt des Hamburger Studios gegenüber der Power-Fantasy eines "Schatten des Krieges" ab. Story- und designtechnisch wollen sie sich nahe an der Buchvorlage bewegen, dabei aber auch nicht den prägenden Einfluss der Filme vergessen. Die Geschichte, welche vor den Geschehnissen der Ring-Trilogie ansetzt, wird sich in das Gesamtgefüge einordnen und nichts Wesentliches verändern. Jedoch habt ihr immer wieder die Möglichkeit kleinere Entscheidungen zu treffen.

